Die Ausstellung „Koblenz im Zweiten Weltkrieg“ des Stadtarchivs auf Fort Konstantin wird 2026 erstmalig am kommenden Samstag, 2. Mai, von 10 bis 13 Uhr wieder geöffnet sein.

Die einzige stadtgeschichtliche Ausstellung in Koblenz zeigt anhand zahlreicher Exponate, Fotos, Film- und Tondokumente sowohl die Geschichte des Luftkriegs in Koblenz als auch die Befreiung der Stadt im März 1945 durch US-amerikanische Bodentruppen. Thematisiert werden darüber hinaus der lokale Aufstieg des Nationalsozialismus sowie die Verfolgung und Vernichtung von Teilen der Bevölkerung.

Der Eintritt ist frei. Führungen für Gruppen und Schulklassen können umzugs- und personalbedingt aktuell durch das Stadtarchiv Koblenznicht stattfinden.

Rückfragen zur Ausstellung sind per E-Mail an stadtarchiv@stadt.koblenz.de möglich.

Bildunterzeile:

Amerikanischer Panzer mit Infanteristen in der Löhrstraße/Ecke Fischelstraße, Blickrichtung Vier Türme, am 18. März 1945. Foto: US Army/StAK FA 2 Nr. 4824