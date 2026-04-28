Bierfans aufgepasst: Die 12. Auflage der Koblenzer Bierbörse steht in den Startlöchern! Goldene Tropfen, gesellige Atmosphäre und der Duft von frisch gezapftem Bier machen Koblenz vom 12. bis zum 14. Juni erneut zum Treffpunkt für alle, die gutes Bier schätzen.

Für drei Tage dreht sich alles um Entdecken, Probieren und Genießen. An rund 50 Bier- und Speiseständen werden etwa hundert verschiedene Biersorten angeboten, die verkostet werden können und neue Geschmackswelten eröffnen.

Die Bierbörse lädt dazu ein, außergewöhnliche Spezialitäten kennenzulernen: Ein süffiges Schreckenskammer Kölsch aus der Kölner Altstadt gehört ebenso dazu wie das beliebte Desperados aus Frankreich. Wer fruchtige und exotische Noten bevorzugt, kommt mit dem erfrischenden Floris Erdbeerbier aus Belgien auf seine Kosten. Traditionell geht es bei den Bieren der Bayreuther Brauerei zu, die mit ihren klassischen untergärigen Sorten überzeugen.

Die Öffnungszeiten der Veranstaltung lauten: Freitag von 15 bis 24 Uhr, Samstag von 12 bis 24 Uhr und Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Der Eintritt ist an allen Veranstaltungstagen frei!

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 02171/3801, im Internet unter www.bierboerse.com oder per E-Mail unter bierboerse@veranstaltungsbuero.de.