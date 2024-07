Dieblich (ots) – Am 22.07.2024 gegen 09:25 Uhr ereignete sich auf der BAB 61, FR Süden zwischen der AS Koblenz/Dieblich und der AS Koblenz/Waldesch ein

Verkehrsunfall, bei dem sich ein alleinbeteiligter Pkw überschlug.

Die 61-jährige Fahrerin kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die rechtsseitige Schutzplanke. Durch den Zusammenstoß mit der Schutzplanke prallte das Fahrzeug ab und geriet ins Schleudern. Infolge dessen überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem linken Fahrstreifen, auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden – sie erlitt durch den Unfall Verletzungen am Arm.

Durch den Unfall war die Richtungsfahrbahn Süden zunächst voll gesperrt. Im Einsatz waren u.a. Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber, Kräfte der Feuerwehren aus Winningen und Kobern-Gondorf, die Autobahnmeisterei Emmelshausen sowie die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Sie wurde zunächst, zwecks weiterer medizinscher Versorgung, in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Autobahn ca. 1 1/2 Stunden nur einspurig befahrbar. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn wieder frei.