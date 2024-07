Dieser Tage konstituierte sich der Seniorenbeirat unserer Stadt neu. Oberbürgermeister David Langner nutzte auch im Namen von Bürgermeisterin Ulrike Mohrs den Anlass, den Mitgliedern und ihrem Vorstand um den Vorsitzenden Prof. Dr. Heinz-Günther Borck für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit auch im Namen des Stadtrates, der Verwaltung sowie der Mitbürgerinnen und Mitbürger Dank und Anerkennung auszusprechen.

Seit 1997 ist der Seniorenbeirat die Interessenvertretung aller Seniorinnen und Senioren unserer Stadt und kann in dieser Funktion über alle seniorenrelevanten Angelegenheiten beraten. In diesem Sinne ist er die Stimme aller über 32.500 in Koblenz lebenden Seniorinnen und Senioren.

In öffentlichen Arbeitskreisen beschäftigt der Beirat sich mit den Themen ‚Bildung und Kultur‘, ‚Demografie, Stadtentwicklung und Digitalisierung‘ und ‚Gesundheit und Betreuung‘, die ihn mit einer breiten Öffentlichkeit vernetzen.

Dem Seniorenbeirat der Stadt Koblenz gehören 20 Mitglieder an. Hiervon sind 14 entsandte Mitglieder von Verbänden und Institutionen. Hinzu kommen sechs kooptierte Beiratsmitglieder, die als Fachleute zu seniorenrelevanten Themen hinzugezogen werden. Die bisher entsandten Mitglieder des neuen Seniorenbeirates sind: Vito Contento, Christoph Bretz, Friedhelm Kurz, Monika Artz, Wolfgang Brennig, Marion Kramann, Prof. Dr. Heinz-Günther Borck, Dr. Wilfried Schmitdt-Busemann, Anne Balmes, Helga Schiffer, Axel Verhagen und Christa Klein.

Auch für die zukünftige Arbeit, die mit der Konstitution des neuen Beirates beginnt, wünschte Oberbürgermeister Langner allen Mitgliedern Tatkraft, Erfolg und viel Freude an ihrer Arbeit.

Auf dem Foto (Stadt Koblenz/Susan Krause) v.l.: Vito Contento, Christoph Bretz, Friedhelm Kurz, Monika Artz, Wolfgang Brennig, Marion Kramann, Oberbürgermeister David Langner, Prof. Dr. Heinz-Günther Borck, Dr. Wilfried Schmitdt-Busemann, Anne Balmes, Helga Schiffer, Axel Verhagen, es fehlt: Christa Klein