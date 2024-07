Die Fußgängerbrücke über den Moselring wird saniert und nun müssen die Gerüste für einen neuen Bauabschnitt umgebaut werden. Dies führt zu Einschränkungen in den Nachtstunden für den Fahrzeugverkehr unter der Brücke.

Vom 23. auf den 24. Juli von 21:00 bis 06:00 Uhr wird der rechte Fahrstreifen der B 49 in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Ring eingezogen, der Verkehr wird in diesem Bereich auf den linken Fahrstreifen verlagert. Zeitgleich wird auf der B 9 von Bonn kommend der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Boppard eingezogen, der Verkehr wird in diesen Bereich auf den mittleren Fahrtstreifen verlagert und an der Baustelle vorbeigeführt.

Vom 24. auf den 25. Juli ebenfalls von 21:00 bis 06:00 Uhr wird auf der B 9 in Fahrtrichtung Boppard der mittlere Fahrstreifen eingezogen, der Verkehr wird in diesen Bereich auf den linken Fahrstreifen verlagert und an der Baustelle vorbeigeführt.