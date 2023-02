Montabaur (ots) – Am heutigen Dienstag, 31.01.2023 gegen 16:55 Uhr befuhr ein Opel Corsa, besetzt mit zwei 19-jährigen Personen aus der Verbandsgemeinde Montabaur, die B49 von Neuhäusel kommend in Fahrtrichtung Montabaur. Im Bereich großer Herrgott verlor der Fahrzeugführer in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die B49 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. Im Einsatz waren neben Kräften der hiesigen PI, die Polizeiautobahnstation Montabaur, das DRK mit Notarzt sowie ein von der Staatsanwaltschaft Koblenz beauftragter Gutachter.