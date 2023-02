Neuwied-Innenstadt (ots) – Am Montagabend gegen 18.00 h überquerte eine Passantin die Fußgängerampel an der Andernacher Straße in Höhe der Straße Hofgründchen. Ein nach links in die gleiche Straße einbiegender Autofahrer fuhr die Frau an. Nach einem kurzen Blickkontakt der beiden fuhr der Autofahrer weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Zu dem Auto ist bisher nur

bekannt, dass es silbern ist. Zeugen dieses Vorgangs werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden. (T.: 02631/878-0 oder pineuwied@polizei.rlp.de