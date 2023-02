Viele Neuheiten dabei

Bendorf. Das neue Frühjahrsprogramm der VHS Bendorf ist erschienen und bietet auch dieses Mal eine vielseitige Mischung aus neuen und bewährten Kursen.

„Ganz gleich, ob Sie sich für kulturelle Veranstaltungen, kreative Angebote, Sprachkurse oder sportliche Aktivitäten interessieren – bei der VHS treffen Sie Gleichgesinnte, die sich gemeinsam mit Ihnen auf neues Terrain begeben“, betont Bürgermeister Christoph Mohr.

Abwechslungsreiche Veranstaltungen laden dazu ein, sich weiterzubilden, Neues zu entdecken und bereits erlernte Kenntnisse aufzufrischen oder zu vertiefen.

Interessante Neuheiten sind ein Vortrag zum Thema „Gewürzschulung“ oder auch die „Krautschau“ – eine Exkursion zur Pflanzenbestimmung. Beim „Vorlesen lernen mit allen Sinnen“ und dem Kurs „Lagerfeuer Gitarre“ sowie Upcycling-, Mal- und Keramikkursen kann man neue kreative Fähigkeiten erlangen. Kurse zum Thema „iPhone“ und Android vermitteln den praxisorientierten Umgang mit den Funktionen von Smartphones. Auch beliebte Kurse wie Nähen, Tai Chi und zahlreiche Yoga-Angebote sind erneut im Programm enthalten. Neu im Bereich Gesundheit sind „Waldbaden im Frühlingswind“, ein Bodyworkout-Mix, Pilates und Trampolin-Fitness.

Natürlich gibt es wieder Englisch-Kurse in unterschiedlichen Niveaustufen. Des Weiteren kann man Französisch, Italienisch und Spanisch erlernen.

Erneut mit dabei ist ein Rundgang mit Altbürgermeister Syré zu „Bekannten und unbekannten Ecken in Bendorf“ – dieses Mal mit dem Fokus auf Orte, die an den 2. Weltkrieg erinnern.

In einem Vortrag in Kooperation mit der Gesellschaft für Geschichte und Heimatkunde von Bendorf und Umgebung wird Michael Syré außerdem über „Die letzten Monate vor dem Ende des 2. Weltkrieges in Bendorf“ referieren.

Alle Kurse und detaillierte Informationen wie Inhalt, Gebühren und Anmeldeformalitäten finden Interessierte in der neuen Broschüre, die auf www.vhs-bendorf.de als PDF heruntergeladen werden kann und im Rathaus, in Banken sowie Geschäften ausliegt.