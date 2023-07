Begeisterndes Benefizkonzert in der Herz-Jesu-Kirche – 3.000 Euro für die Caritas-Stiftung Koblenz

Stehende Ovationen in der Koblenzer Herz-Jesu-Kirche: Das Benefizkonzert des Chors der Sparkasse Koblenz war ein musikalischer Hochgenuss. 50 Sängerinnen und Sänger verbanden ihre Musikleidenschaft wie so oft in der Vergangenheit mit einem guten Zweck in der Region.

Der Chor sowie die Solistinnen und Solisten unterschiedlicher Couleur brillierten bei der musikalischen Reise durch Klassik, Pop und Filmmusik. „Viva la Vida“ von Coldplay, „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper, „Perfect“ von Ed Sheeran, „Wunder geschehn“ von Nena oder „Dream on“ von Steven Tyler: Die Konzertbesucher waren begeistert von dem emotionalen Musikerlebnis. Gänsehautatmosphäre war beim letzten Stück angesagt, als der Chor die Kirche mit „Bridge over troubled water“ von Paul Simon erfüllte.

Vollendet wurde das Ensemble von Sopranistin Janine Schmitt, Bariton Björn Adam, Harald Meyer am Klavier sowie Nikolay Leschenko an der Violine. Die Leitung hatte letztmalig Waltraud Schmitt Möser, die nach dreizehn Jahren feierlich verabschiedet wurde und das Zepter an ihre Tochter Janine Schmitt übergab. Die frisch gebackene neue Chorleiterin hatte dann gleich auch die Ehre, zum Ende des Konzertereignisses den Ausklang zu dirigieren. Im Anschluss waren alle Künstler und Gäste dank der Unterstützung des Weinguts Matthias Müller aus Spay sowie der Bäckerei Hoefer zu Wein und Gebäck eingeladen.

Musikgenuss und guter Zweck

Der komplette Erlös in Höhe von 3.000 Euro fließt in die Caritas-Stiftung Koblenz. „Wir bedanken uns für das großartige soziale Engagement des Chors und die Unterstützung der Sparkasse Koblenz“, sagte Ernst Josef Lehrer, Vorsitzender des Stiftungskuratoriums. „Zusammenhalten, wo wir leben: Unter diesem Leitgedanken werden die Stiftungsmittel nur auf lokaler Ebene eingesetzt.“

Nach der Pandemie war es für den Chor das erste Konzert. „Wir sind sehr glücklich, dass so viele Gäste kamen und wir mit unserer Musik gleichzeitig Menschen in Not unterstützen können“, strahlte Albert Weiler, Vorsitzender des Chors, im Anschluss an die stehenden Ovationen des begeisterten Publikums.

