Repair-Café für Neuwied: Jetzt einbringen

Der Fön trocknet nicht mehr, wie er soll? Die Kaffeemaschine ist in den Streik getreten? Reparatur-Cafés können eine gute Anlaufstelle für solche Fälle sein. Einen Ort erschaffen, an dem Neuwiederinnen und Neuwieder getreu dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“ gemeinsam an solchen Projekten tüfteln – das ist der Plan des Quartiermanagements der Sozialen Stadt in Kooperation mit ReThink e.V. und dem Mehrgenerationenhaus Neuwied. Das erste Planungstreffen am Mittwoch, 19. Juli, um 18 Uhr im Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, bietet Interessierten die Chance, sich von Anfang an zu beteiligen. Hier können eigene Ideen mit eingebracht sowie Wünsche und Vorstellungen geäußert werden. Willkommen sind alle, die sich mit ihrem handwerklichen Geschick ehrenamtlich einbringen möchten, aber auch alle, die eine solches Angebot zukünftig in Anspruch nehmen würden.

Die Grundidee ist folgende: Das „Repair-Café“ soll regelmäßig die Möglichkeit bieten, kleine Reparaturen kostenfrei machen zu lassen beziehungsweise diese unter fachlicher Anleitung selbst durchzuführen. Entstehen soll ein Ort der Begegnung, an dem alle einander helfen; ein Treffpunkt, an dem gemeinsam repariert und getüftelt wird. Jeder Teilnehmende bringt seine ganz eigenen Fähigkeiten mit und kann bei unterschiedlichen „Problemfällen“ beraten oder anpacken. So hilft jeder jedem und das Gemeinsame steht im Vordergrund.

Details zum neuen Repair-Café sind noch zu klären und sollen im Planungstreffen finalisiert werden. Fragen, Ideen und Vorschlägen sind willkommen. Weitere Informationen gibt es im Stadtteilbüro unter Tel. 02631 86 30 70, per E-Mail an stadtteilbuero@stadt-neuwied.de oder vor Ort im Rheintalweg 14, Neuwied.