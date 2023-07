Förderung in Höhe von 10.000 Euro übergeben

Koblenz. Die Lotto Rheinland-Pfalz – Stiftung unterstützt die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz mit einer Geld-spende in Höhe von 10.000 Euro. „Mit unserer Zuwendung möchten wir die wertvolle Arbeit der Krebsgesellschaft unterstützen, insbesondere die Verbesserung der Hilfe bei Krebs in den ländlichen Regionen von Rhein-land-Pfalz fördern, sagt Dr. Alexander Wilhelm, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Lotto-Stiftung. Mit der Spende kann die Krebsgesellschaft sehr viele Projekte umsetzen, wie der Vorsitzende Prof. Richard Werkmeister berichtet: „Krebskranke Frauen, Männer und Kinder leben in kleinen und großen Ortschaften und Städten. Aber auch im ländlichen Raum, weit entfernt von großen Zentren gibt es Menschen, die an Krebs erkranken und mit der Krankheit leben.“ Für diese Menschen möchte die Krebsgesellschaft in Rhein-land-Pfalz die Möglichkeit einer wohnortnahen, fachlich exzellenten und einfach zugänglichen psychosozialen Beratung mit Schulungs- und Informationsveranstaltungen anbieten. „Das ist eine höchst sinnvolle Ergänzung zu einer guten onkologischen Behandlung. Hierfür braucht die Krebsgesellschaft Unterstützung, Sponsoren und Förderer“, sagt Prof. Werkmeister.

Da kam die Spende zum richtigen Zeitpunkt: „Wir freuen uns sehr, dass die Lotto-Stiftung die Arbeit der Krebsgesellschaft unterstützt. Denn nur mit vielen Engagierten gemeinsam kann es landesweit gelingen, an Krebs erkrankten Menschen und ih-ren Familien Halt und Zuversicht für ihr weiteres Leben zu ver-mitteln“, sagt der Geschäftsführer der und Leitende Psychoon-kologe der Krebsgesellschaft, Dr. Thomas Schopperth.

Bildunterzeile: von links: Dr. Alexander Wilhelm (stv. Vorstandsvorsitzender der Lotto-Stiftung), Prof. Dr. Dr. Richard Werkmeister (Vorsitzender der Krebsgesellschaft RLP), Dr. Thomas Schopperth, Geschäftsführer und Ltd. Psychoonkologe der Krebsgesellschaft RLP, Anna-Maria Kettner, stv. Geschäftsführerin der Krebsgesellschaft RLP, Frank Zwanziger, Geschäftsführer der Lotto-Stiftung

Fotonachweis: Lotto Rheinland-Pfalz – Stiftung