Die Stadtbücherei Boppard veranstaltet am Montag, 17. Juli, von 15:30 bis 16:15 Uhr, die nächste Vorlesestunde für Kinder von drei bis sechs Jahren. Die kleinen Besucher erwartet „Der Bücherschnapp“. Das gleichnamige Bilderbuch wurde gemeinsam von Helen und Thomas Docherty geschrieben und liebevoll illustriert.

Oh nein! Im Kaninchental verschwinden mir nichts dir nichts zur besten Gutenachtgeschichtenzeit alle Lieblingsbücher. Ob das ein Nachbar war? Gut, dass Hasenkind Elisa ganz und gar kein Angsthase ist. Sie stellt dem Dieb eine Falle und erwischt den Bücherschnapp. Doch der ist noch richtig klein und will eigentlich nur eins: dass ihm auch mal jemand aus den vielen tollen Geschichten vorliest. Denn so viel ist klar:

Jeder braucht eine Gutenachtgeschichte und das wissen nicht nur die Tiere im Kaninchenthal.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Voranmeldung gebeten. Die Stadtbücherei Boppard, Untere Fraubachstraße 8, ist telefonisch unter 06742/103-11 und per E-Mail an stadtbuecherei@boppard.de erreichbar.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.stadtbuecherei-boppard.de und zu den Öffnungszeiten: montags und freitags jeweils von 10.00 bis 14.00 Uhr, dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr.