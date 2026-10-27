Im November laden die Koblenzer Wochen der Demokratie erneut dazu ein, demokratische Werte zu entdecken, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern aus Zivilgesellschaft, Kultur, Bildung und Verwaltung gestaltet die Stadt Koblenz eine vielfältige Veranstaltungsreihe, die zum Nachdenken, Diskutieren und Mitmachen anregt.

Demokratie zeigt sich nicht nur in politischen Entscheidungen, sondern auch im täglichen Miteinander. Sie lebt von Menschen, die sich für andere einsetzen, Verantwortung übernehmen und ihre Umgebung aktiv mitgestalten. Die Koblenzer Wochen der Demokratie greifen diese Vielfalt auf und schaffen Gelegenheiten, gesellschaftliche Fragen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, neue Ideen kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

In den vergangenen Jahren haben sich die Koblenzer Wochen der Demokratie zu einem festen Bestandteil des städtischen Veranstaltungskalenders entwickelt. Auch 2026 bringen Vereine, Initiativen, Institutionen und engagierte Bürgerinnen und Bürger ihre Themen und Perspektiven ein. Mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einer offenen Stadtgesellschaft und zeigen, wie vielfältig demokratisches Leben in Koblenz ist.

Ein besonderer Ort für Begegnung und Austausch wird im November der Demokratieladen im KREATOP. Als gemeinsames Angebot der Partnerschaft für Demokratie Koblenz und des Vereins dasKREATOP schafft er in der Löhrstraße 113 einen offenen Raum für Gespräche, Beteiligung und neue Ideen. Der Demokratieladen lädt dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zu vernetzen und Demokratie ganz praktisch im Alltag zu erleben. Zugleich bietet er Initiativen und engagierten Menschen die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und neue Impulse für das demokratische Miteinander zu setzen.

Schirmherr der diesjährigen Veranstaltungsreihe ist der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder. Er würdigt insbesondere den Einsatz der zahlreichen Beteiligten und betont die Bedeutung des Engagements für den gesellschaftlichen Zusammenhalt: „Rheinland-Pfalz lebt von den Menschen, die sich für andere einsetzen. Sie engagieren sich im Ehrenamt, gründen Initiativen, organisieren das Vereinsleben oder übernehmen Verantwortung. Dieses Engagement hält unsere Gesellschaft zusammen. Dafür gebührt allen, die sich einbringen, unser Dank und unsere Anerkennung.“

Auch Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, verweist auf die besondere Bedeutung der diesjährigen Veranstaltungsreihe. Unter dem Motto „MitWirkung – Demokratie gestalten“ stehe die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt. Zugleich erinnert er an die demokratiegeschichtliche Bedeutung der Stadt Koblenz, die in diesem Jahr vom rheinland-pfälzischen Landtag als „Ort der Demokratiegeschichte“ ausgezeichnet wurde.

„Jede und jeder ist aufgerufen, mitzuwirken, sich einzumischen, sich zu Wort zu melden und das gesellschaftliche Miteinander zu gestalten. Es liegt an uns allen, deutlich zu machen, wie wir künftig zusammen leben wollen“, betont Schneider. Er unterstreicht zudem, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit sei und das Engagement für ihren Erhalt Einsatz erfordere: „Aber: Es lohnt sich.“

Die Koblenzer Wochen der Demokratie werden seit 2018 vom Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz koordiniert und im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie Koblenz durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.