Da war er, der Sommer, viel zu kurz wie immer. Die schöne Zeit im Garten mit Blumen, Obst und Gemüse und natürlich mit Sonnenbad und Grill nähert sich dem Ende. Jetzt gilt es den Garten fit zu machen für den Winter.

Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz weist in diesem Zusammenhang auf den Beginn der letzten Grünschnittsammlungen im Jahr 2026 ab November hin.

Grünschnitt von Sträuchern, Hecken und Bäumen, Äste maximal zehn Zentimeter im Durchmesser und nicht länger als ein Meter kann mit Kordel gebündelt (nicht schwerer als vierzig Kilogramm) am jeweiligen Abfuhrtag bis 6 Uhr morgens an den Straßenrand gelegt werden. Plastiksäcke sind nicht erlaubt.

Hier die noch offenen Termine der Grünschnitt-Abfuhren des Jahres 2026 im Überblick:

02.11.2026 Lay

03.11.2026 Moselweiß

04.11.2026 Rauental, Oberwerth

05.11.2026 Rübenach 2

06.11.2026 Rübenach 1

09.11.2026 Metternich 2

10.11.2026 Metternich 1

11.11.2026 Altstadt, Stadtmitte, Vorstadt

12.11.2026 Güls 2

13.11.2026 Güls 1

16.11.2026 Kesselheim, Bubenheim

17.11.2026 Wallersheim, Industriegebiet

18.11.2026 Neuendorf

19.11.2026 Lützel

20.11.2026 Goldgrube

23.11.2026 Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe

24.11.2026 Horchheim, Horchheimer Höhe

25.11.2026 Niederberg, Ehrenbreitstein

26.11.2026 Arenberg

27.11.2026 Immendorf, Stolzenfels

30.11.2026 Karthause 1

01.12.2026 Karthause 2

02.12.2026 Karthause 3

03.12.2026 Asterstein

04.12.2026 Arzheim

07.12.2026 Lay

08.12.2026 Moselweiß

09.12.2026 Rauental, Oberwerth

10.12.2026 Rübenach 2

11.12.2026 Rübenach 1

Bildunterzeile:

Die Gartensaison neigt sich dem Ende entgegen und damit besteht auch wieder ein erhöhter Bedarf an Grünschnittsammlungen in Koblenz. Foto: Margit Fell-Heimann/Stadt Koblenz