Wie vielfältig, spannend und inspirierend Literatur sein kann, zeigen die Kinder- und Jugendliteraturtage, die vom 9. bis 28. November in Koblenz stattfinden. Mit einem abwechslungsreichen Programm lädt die Veranstaltungsreihe Kinder und Jugendliche dazu ein, Bücher und Geschichten auf unterschiedliche Weise zu entdecken. Lesungen, kreative Mitmachangebote und besondere Begegnungen mit Literatur eröffnen neue Zugänge zum Lesen und Erzählen.

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Lese- und Erzählkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, die Begeisterung für Geschichten zu wecken, die Freude am Lesen langfristig zu stärken und Literatur als wichtigen Bestandteil von Bildung und gesellschaftlichem Miteinander erlebbar zu machen. Organisiert werden die Kinder- und Jugendliteraturtage vom Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern aus der Region. Dazu gehören unter anderem die Stadtbibliothek Koblenz, die Buchhandlung Reuffel, die Schauspielschule Koblenz, das Odeon-Apollo-Kinocenter und die Universität Koblenz. Unterstützt wird das Projekt durch die Sparda-Bank Südwest, die Stiftung Zukunft der Sparkasse Koblenz sowie die Stadtwerke Koblenz.

Der Projektzeitraum umrahmt den bundesweiten Vorlesetag am 20. November. Dieser wurde von der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung DIE ZEIT und der Deutschen Bahn Stiftung ins Leben gerufen und findet jährlich am dritten Freitag im November statt. Der Aktionstag macht die Bedeutung des Vorlesens öffentlich sichtbar – ein Anlass, den die Stadt Koblenz nutzt, um in den Wochen davor und danach Angebote zu bündeln und zu zeigen, wie wichtig Literatur und Lesen für Bildung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe sind.

„Im vergangenen Jahr haben wir die Kinder- und Jugendliteraturtage mit einem neuen Ansatz ausgebaut und gestärkt“, betont Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz. Ziel war und ist es, neben vielen Schulveranstaltungen verstärkt alle Interessierten auch zu Veranstaltungen außerhalb der Schulen einzuladen. „Daran knüpfen wir in diesem Jahr an und bringen das Thema Lesen mit einem breiten Angebot in die Stadt. Lesen bleibt eine Kernkompetenz, die früh gelernt und danach gepflegt werden muss. Gemeinsam mit vielen Akteuren wollen wir Kindern und Jugendlichen aber vor allem vermitteln, wie viel Spaß ein gutes Buch machen kann.“

Am 9. November werden die Kinder- und Jugendliteraturtage in der Stadtbibliothek Koblenz mit einem Puppenspiel für Kinder ab vier Jahren rund um die Olchis feierlich eröffnet. Darüber hinaus erwarten Kinder und Jugendliche im Aktionszeitraum zahlreiche weitere Angebote wie interaktive Lesungen des Fördervereins der Stadtbibliothek „Lesen und Buch“, Workshops zum kreativen Schreiben, Upcycling- Näh- und Bastelaktionen und spannende Lesungen. Das Buch im Film findet mit einer Filmvorführung von „Emil und die Detektive“ und anschließendem Gespräch ebenso Platz wie fantastische Geschichten von Ralph Caspers oder die Auseinandersetzung mit philosophischer Literatur. Alle Angebote sind kostenfrei.

Ergänzt wird das offene Programm durch didaktisch aufbereitete Veranstaltungen speziell für Schulklassen. Dazu zählt der Theater-Märchen-Workshop zum Familienstück „Die Bremer Stadtmusikanten“ im Theaterzelt und Lesungen an Schulen mit Thommi Baake, Björn Berenz und Harald Kiesel.

Das Programm mit allen Veranstaltungen und weiterführenden Informationen ist online unter kultur.koblenz.de abrufbar.

Bildunterzeile:

Die Kinder- und Jugendliteraturtage bieten auch im November 2026 in Koblenz wieder allerhand Veranstaltungen zur Förderung der Lese- und Erzählkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Foto: Ingo Beller