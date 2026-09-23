Lesungen, Workshops, Spaziergänge und Tage der offenen Tür: Aktionsprogramm lädt von Montag, 5. bis Donnerstag, 29. Oktober dazu ein, die psychische Gesundheit stärker ins Bewusstsein zu rücken und gemeinsam Vorurteile abzubauen.

Im Oktober findet bundesweit die Woche der seelischen Gesundheit statt. Im Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz hat die Koordinierungsstelle für Psychiatrie gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern ein umfangreiches Aktionsprogramm auf die Beine gestellt, das vom 5. bis 29. Oktober vielfältige Veranstaltungen für alle Interessierten bereithält. Die Teilnahme an sämtlichen Angeboten ist kostenfrei.

Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich zu informieren, miteinander ins Gespräch zu kommen und regionale Hilfs- und Unterstützungsangebote kennenzulernen. Das Programm richtet sich an Menschen mit psychischen Krisenerfahrungen, Angehörige, Fachkräfte, Familien sowie an alle, die ihre psychische Gesundheit stärken möchten. Die Veranstaltungen greifen unterschiedliche Perspektiven auf und zeigen, wie wichtig Wissen, Austausch und gegenseitige Unterstützung für eine offene Gesellschaft sind.

Auf dem Programm stehen unter anderem Lesungen, Workshops, Gesprächsformate, gemeinsame Aktivitäten und Informationsveranstaltungen. Den Auftakt bildet am Montag, 5. Oktober die Lesung „Plötzlich in der Schublade – Schizophrenie verstehen“ mit Joke Volkmer im Haus der Familie Andernach. Das Expertenbuch richtet sich an Interessierte, Betroffene und Angehörige und möchte Mut machen, einen eigenen Umgang mit der Erkrankung zu finden. Eine weitere Lesung findet am Dienstag, 20. Oktober in der Katholischen Familienbildungsstätte Koblenz statt.

Auch Familien finden zahlreiche Angebote. Unter dem Titel „Gemeinsam stark! Geschichten, die das Herz verstehen“ findet eine Lesereise für Kinder und Familien zur seelischen Gesundheit statt. Hierbei lassen kindgerechte Geschichten Gefühle verständlich werden, kreative Mitmachangebote sowie Informationen zu regionalen Unterstützungs- und Selbsthilfeangeboten ergänzen die Lesungen. Die Lesereise macht an mehreren Terminen in Koblenz, Andernach, Mendig, Mayen, Polch und Winningen Station.

Weitere Programmpunkte sind der Andernacher Trialog „Miteinander in der Psychiatrie“, der „Walk & Talk“ in Koblenz, eine Fachveranstaltung zum Thema der Adoleszenzverschiebung sowie der Kreativ-Workshop „Zwischen den Farben“. Der Workshop trägt dazu bei, eigene Stärken zu entdecken und die Selbstwirksamkeit zu fördern. Beim Tag der offenen Tür im Gemeindepsychiatrischen Betreuungszentrum Mayen können Besucherinnen und Besucher persönliche Kraftquellen entdecken, an interaktiven Stationen teilnehmen, eine Ausstellung besuchen und sich beraten lassen.

Im Löhr Center Koblenz informiert die Rhein-Mosel-Werkstatt über alltagsnahe Mutmach-Strategien. Der Stand mit Angeboten zum Malen, Singen, Bewegen und Kreativ-sein sowie ein fortlaufendes Rudel-Singen lädt zum Mitmachen ein. Wer Körper und Seele etwas Gutes tun möchte, kann außerdem an den „Stretch & Relax“-Einheiten in der Sporthalle der Rhein-Mosel-Werkstatt teilnehmen.

Im Rahmen des Aktionsprogrammes gibt EX-IN Rheinland-Pfalz einen verständlichen Überblick über „EX-IN – Experten durch Erfahrung in der Psychiatrie“ und die Inhalte und Voraussetzungen der Qualifizierungskurse. Die Informationsveranstaltung richtet sich an Menschen mit eigener Krisen- und Genesungs-Erfahrung und an alle Interessierten, die sich über die Ausbildung zur Genesungsbegleitung informieren möchten. Den Abschluss bildet am Donnerstag, 29. Oktober die Veranstaltung „Seelische Gesundheit im Alltag und Beruf“ im Gemeindepsychiatrischen Zentrum der Bethesda-St. Martin gGmbH in Koblenz.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Je nach Angebot ist eine Anmeldung erforderlich oder erwünscht. Die entsprechenden Hinweise sind dem Veranstaltungsprogramm zu entnehmen. Das vollständige Programm ist unter www.kvmyk.de abrufbar. Dort kann unter dem Stichwort „Woche der seelischen Gesundheit“ nach dem Aktionsprogramm gesucht werden. Es kann außerdem bei der Koordinierungsstelle für Psychiatrie angefordert werden.

Die bundesweite Woche der seelischen Gesundheit wird jährlich vom Aktionsbündnis Seelische Gesundheit koordiniert. Sie setzt sich für mehr Akzeptanz, Solidarität und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit psychischen Erkrankungen ein.

Das Aktionsprogramm im Landkreis Mayen-Koblenz und in der Stadt Koblenz wird von der Koordinierungsstelle für Psychiatrie gemeinsam mit regionalen Einrichtungen und Organisationen gestaltet.