Bei herrlich sonnigem Wetter stand das diesjährige Generationenfest in den Koblenzer Rheinanlagen ganz im Zeichen des 20-jährigen Bestehens des Koblenzer Bündnisses für Familie. Die sommerliche Atmosphäre bot den passenden Rahmen für einen fröhlichen Nachmittag mit Darbietungen aus Musik, Tanz, Sport und Miteinander.

Für abwechslungsreiche Programmpunkte sorgten die Grundschule Wallersheim und die Balthasar-Neumann-Grundschule, die Kunstturnvereinigung Koblenz e. V. (KTV), das Querflöten-Quartett Flötastisch und die Band Heyer Vibes.

Den Auftakt machte die Grundschule Wallersheim mit Trommeln und Tanz zum Lied „We Are Family“. Das Lied hätte kaum besser zum Jubiläum passen können, denn wie in einer Familie bringt auch ein Bündnis unterschiedliche Fähigkeiten und Ideen zusammen. Neben den verschiedenen musikalischen Beiträgen zeigten auch die jungen Turner der KTV am Trampolin und Barren ihr Können.

Organisiert wurde das Generationenfest vom Koblenzer Bündnis für Familie, dem Seniorenbeirat der Stadt Koblenz, dem Förderverein Rheinanlagen e. V. und der Musiker Initiative Music-Live e. V. Gemeinsam schaffen die Kooperationspartner seit Jahren einen Ort der Begegnung und machen sichtbar, wie vielfältig und aktiv das Miteinander in Koblenz ist.

Die Schirmherrschaft hatte Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz übernommen. In ihrem Grußwort betonte sie: „Das Generationenfest ist deshalb längst zu einer schönen Koblenzer Tradition geworden. Es zeigt, wie lebendig unsere Stadtgesellschaft ist und wie viel entstehen kann, wenn Menschen sich einbringen und gemeinsam etwas auf die Beine stellen.“

Das Jubiläum wurde damit nicht nur gefeiert, sondern gelebt: mit Musik, Tanz, Sport und gemeinsamen Momenten.

Bildunterschrift: Es freuen sich v. l. Edgar Kühlenthal (Seniorenbeirat d. Stadt Koblenz), Ursula Bäumges (Förderverein Rheinanlagen e.V.), Minka Bäumges (Koblenz Bündnis für Familie), Dr. Dagmar Kranz (Bürgermeisterin d. Stadt Koblenz), Prof. Dr. Heinz-Günther Borck (Seniorenbeirat d. Stadt Koblenz) und Volker Cornet (Music-Live e.V.).