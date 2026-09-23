Am Kreuzungsbauwerk der Bahn in Horchheim besteht kurzfristiger Handlungsbedarf. Nach aktuellen Untersuchungsergebnissen der Deutschen Bahn ist das Bauwerk dringend zu sanieren. Ohne eine Erneuerung wäre eine Sperrung für den Eisenbahnverkehr über den Rhein von und nach Koblenz unvermeidbar.

Das Kreuzungsbauwerk hat eine zentrale Bedeutung für den Schienenverkehr in und um Koblenz. Über das Bauwerk wird die Bahnstrecke Koblenz–Wetzlar über die rechte Rheinstrecke geführt. Es ermöglicht damit wichtige Fahrbeziehungen im Personen- und Güterverkehr zwischen der linken und rechten Rheinseite sowie von und nach Koblenz in Richtung Bad Ems, Limburg und Wetzlar.

Aufgrund des Zustands des Bauwerks und der derzeit laufenden Korridorsanierung der rechten Rheinstrecke ist ein sehr kurzfristiges Handeln erforderlich. Die Deutsche Bahn muss daher bereits ab dem heutigen Mittwoch, 23. September, die städtische Fläche Bolzplatz Horchheim im Bereich der Baumaßnahme nutzen, um notwendige vorbereitende Arbeiten durchführen zu können. Die aktuell bestehende rechtsrheinische Streckensperrung soll dabei gezielt mitgenutzt werden. Dadurch können zusätzliche Sperrungen und weitere Einschränkungen für den Personen- und Güterverkehr zu einem späteren Zeitpunkt möglichst vermieden werden.

Die erforderliche Nutzung der Bolzplatzfläche hat keine Verzögerungen beim Projekt des Feuerwehrgerätehauses Horchheim zur Folge, auch das Martinsfeuer und die Kirmes werden stattfinden können.

Die eigentliche Erneuerung des Kreuzungsbauwerks ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Nach der derzeitigen Planung soll das bestehende Bauwerk im Juli 2027 innerhalb eines engen Zeitfensters abgebrochen und erneuert werden. Auch hierfür sollen bereits vorgesehene Sperrzeiten im Bahnverkehr genutzt werden, um zusätzliche Einschränkungen möglichst zu vermeiden.

Um über die Hintergründe, den weiteren Bauablauf und die Auswirkungen der Maßnahme zu informieren, lädt die Stadt Koblenz gemeinsam mit der Deutschen Bahn zu einer Bürgerinformationsveranstaltun g am Sonntag, 27. September 2026, um 16 Uhr, auf dem Bolzplatz in Horchheim ein.

Die Stadt Koblenz lädt hierzu alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner, herzlich zur Teilnahme ein.