Stadtverwaltung bietet Vergünstigungen für zahlreiche Angebote in Koblenz

Seit Mitte April 2025 gibt es in unserer Stadt den KoblenzPass. Das Angebot der Stadtverwaltung bietet Bürgerinnen und Bürgern, die bestimmte Sozialleistungen erhalten, zahlreiche Vergünstigungen. Dazu zählen Ermäßigungen für den Besuch von z. B. Schwimmbädern, Museen sowie des Theaters und zahlreicher Veranstaltungen in Koblenz. Den KoblenzPass erhalten sie in Form einer App inklusive einer Übersicht der Vergünstigungen und einem QR-Code als ihrem persönlichen Ausweis.

Wer kann den KoblenzPass erhalten?

Alle Personen und deren im Haushalt lebende Familienmitglieder, d.h. Ehepartnerinnen und Ehepartner sowie Kinder, die folgende Leistungen erhalten:

– Bürgergeld

– Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt

– Asylbewerberleistungen

– Wohngeld

– Bildung und Teilhabe

Kostet der KoblenzPass etwas und wie lange ist er gültig?

Der KoblenzPass und die KoblenzPass-App sind kostenlos. Der KoblenzPass ist so lange gültig, wie Sozialleistung bezogen werden.

Wie ist der KoblenzPass erhältlich?

Mehr Informationen zum persönlichen KoblenzPass gibt es unter: www.koblenz.de/koblenzpass

Hier werden auch Fragen beantwortet, wie z.B. welche Vergünstigungen werden aktuell angeboten und wer ist Ansprechperson für die Bürgerinnen und Bürger.

Unterstützung bei der Beantragung des KoblenzPasses gibt es beim Sozialamt unter 0261 129-2210.