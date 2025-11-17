Citymanagement veröffentlicht erstmals kompakten Innenstadt-Guide mit den Geschäften in der City – Online-Version wird regelmäßig aktualisiert

Die Stadt Neuwied zeigt mit einem neuen Einkaufsführer, wie vielfältig und lebendig ihre Innenstadt ist. Der handliche Flyer, der ab sofort in der City ausliegt, präsentiert über 130 Geschäfte und lädt dazu ein, die Deichstadt neu zu entdecken.

„Vielen ist gar nicht bewusst, wie viele unterschiedliche Läden es in unserer Innenstadt doch gibt“, sagt Citymanagerin Michaela Ullrich. „Das wollen wir mit dem neuen Einkaufsführer sichtbar machen.“ Ein Blick auf die Karte zeigt: 41 Bekleidungsgeschäfte und 11 Schmuck- und Uhrengeschäfte sind darin verzeichnet – und das ist nur ein Ausschnitt des breiten Angebots. Der Plan soll nicht nur Orientierung bieten, sondern zugleich Lust aufs Bummeln und Einkaufen machen. Auch für mögliche neue Ansiedlungen ist der Überblick hilfreich: „Der Einkaufsführer zeigt, wo bereits ein breites Angebot besteht – und wo sich vielleicht neue Konzepte lohnen könnten“, so Ullrich.

Oberbürgermeister Jan Einig begrüßt die Initiative: „Die Stärkung der Innenstadt ist eine zentrale Aufgabe unserer Stadtentwicklung. Der neue Einkaufsführer ist ein weiterer Baustein, um die Attraktivität der City zu steigern und die Kaufkraft vor Ort zu binden.“

Die Erstauflage umfasst 2.500 Exemplare, die bereits vollständig in der Stadt verteilt ist. Bei Bedarf kann jederzeit nachgedruckt werden. Der Flyer soll künftig jährlich aktualisiert werden, die Online-Version wird vierteljährlich auf den neuesten Stand gebracht. Dort finden sich zusätzlich Informationen zu Öffnungszeiten, Kontaktdaten und den Internetseiten der Geschäfte.

Michaela Ullrich freut sich über Rückmeldungen und Hinweise auf mögliche Änderungen oder neue Geschäfte: „Wer etwas entdeckt, das wir ergänzen sollten, kann sich gerne bei mir melden – unter mullrich@neuwied.de.“

Der Einkaufsführer ist Teil einer ganzen Reihe neuer City-Informationsangebote. In den kommenden Wochen folgen noch ein Gastroführer sowie ein „Dienstleistungs-Guide“ für Bereiche wie zum Beispiel Kosmetik, Friseure, Optiker, Hörgeräteakustiker oder Banken. „Ein gemeinsames Heft wäre zu umfangreich und zu unübersichtlich geworden“, erklärt Ullrich. „Einzeln bleiben sie handlich.“

Der neue Einkaufsführer liegt in vielen Geschäften und öffentlichen Einrichtungen aus und ist auch online abrufbar unter: www.neuwied.de/innenstadt-guide

Bildunterschrift: Der neue Innenstadt-Guide zeigt das vielfältige Angebot in der Neuwieder City auf einen Blick. Auf dem Foto schauen sich Oberbürgermeister Jan Einig und Citymanagerin Michaela Ulrich die Online-Version des Führers an. Foto: Stadt Neuwied / Nadine Schöneberg.