Ab sofort können wieder alle Koblenzer Grundschulen in der Stadtbibliothek die beliebten „Adventskalender“ mit Vorlesegeschichten für Kinder der 1. bis 4. Klasse bestellen.

Mit Vorlesen und Rätseln sollen Grundschulkinder in der Adventszeit für das Lesen begeistert werden. Für die diesjährige Aktion der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz hat die Autorin Bettina Obrecht exklusiv die Geschichte „Der Gnadenhof“ geschrieben.

Der Gnadenhof gehört Alannas Eltern. Diese sind mit vielen Tieren neu zugezogen und das kommt nicht überall im Viertel gut an. Doch die neuen Freunde von Alanna finden den Gnadenhof super. Daher beschließen sie, eine Weihnachtsfeier auf dem Gnadenhof zu feiern und alle Leute in der Umgebung einzuladen. Die Kinder hoffen, dass die Erwachsenen dann nichts mehr gegen den Hof in ihrer Nachbarschaft haben werden. Die Vorbereitungen zusammen mit den Tieren sind turbulent und auch wenn hier und da etwas schief geht, wird es am Ende doch eine runde Sache.

An jedem Schultag im Advent sollen die Lehrkräfte den Kindern ein Kapitel vorlesen. Die täglichen Kapitel können durch Rätsel in drei Schwierigkeitsstufen ergänzt werden. Wer alle Rätsel löst, erhält einen Lösungssatz und kann mit seiner Klasse an einer Verlosung in der Stadtbibliothek teilnehmen.

Der „Adventskalender“ wurde von der Arbeitsgruppe „Lesespaß und Medienbildung aus der Bücherei“ entwickelt und unter Federführung des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz erstellt.