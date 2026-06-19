Zum 38. Mal verleiht das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Klima und Energie Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den Arbeitsgemeinschaften der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern den Innovationspreis Rheinland-Pfalz. Ausgezeichnet werden Unternehmen und Handwerksbetriebe, die mit ihren Entwicklungen einen besonderen Beitrag zu Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und technologischer Zukunftsfähigkeit leisten.

Wirtschaftsminister Michael Ebling würdigt die Preisträgerinnen und Preisträger als herausragende Beispiele für die Innovationskraft des Landes: „Die ausgezeichneten Unternehmen zeigen eindrucksvoll, wie in Rheinland-Pfalz Zukunft entsteht: mit Mut, technischem Know-how und dem Willen, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln. Die diesjährigen Preisträger entwickeln Lösungen für eine klimafreundliche Energieversorgung, stärken die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und erschließen neue Potenziale für Automatisierung und Kreislaufwirtschaft. Sie stehen stellvertretend für die Innovationsstärke unseres Landes und leisten einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Transformation.“

Preisträger Kategorie „Unternehmen“

Der Innovationspreis in der Kategorie „Unternehmen“ geht an die Vision Electric Super Conductors GmbH aus Kaiserslautern für ihre Entwicklung supraleitender Systeme zur effizienten und umweltfreundlichen Energieübertragung.

Die von dem Unternehmen gemeinsam mit Forschungseinrichtungen und Industriepartnern entwickelte Technologie ermöglicht den nahezu verlustfreien Transport elektrischer Energie. Supraleitende Kabel benötigen deutlich weniger Platz als konventionelle Hochspannungsleitungen und können insbesondere bei der Elektrifizierung energieintensiver Industrieprozesse eine wichtige Rolle spielen.

Die Jury würdigte insbesondere die erfolgreiche Überführung der Hochtemperatursupraleiter-Technologie von der Forschung in ein marktfähiges Produkt.

Anerkennung Kategorie „Unternehmen“

Eine Anerkennung erhält die PMB – Präzisionsmaschinenbau Bobertag GmbH aus Kaiserslautern für das Verfahren „AddMassJet“. Mit dem neuartigen Verfahren können selbst kleinste Unwuchten in hochdrehenden Bauteilen präzise ausgeglichen werden. Dazu werden winzige Tröpfchen eines UV-härtenden Materials berührungslos auf den Rotor aufgebracht. Die Technologie eröffnet neue Möglichkeiten für Anwendungen mit besonders hohen Drehzahlen und verbessert die Effizienz sowie die Betriebssicherheit zahlreicher technischer Systeme.

Preisträger Kategorie „Handwerk“

Der Innovationspreis in der Kategorie „Handwerk“ geht an die Automation Steeg und Hoffmeyer GmbH aus Budenheim für das Projekt „MASKOPLAST“. Die Entwicklung ermöglicht die automatisierte Herstellung von Faserverbundbauteilen mit einem besonders kompakten und energieeffizienten Lasersystem. Durch die deutlich geringeren Investitions- und Betriebskosten wird diese Technologie erstmals auch für kleine und mittelständische Unternehmen wirtschaftlich nutzbar.

Sonderpreis der Innovationsagentur 2026 – Robotik und Automation

Der Sonderpreis der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz geht an die Thielen Automation GmbH aus Badem für eine automatische Roboter-Sortieranlage für industrielle Wäschereien. Die Anlage nutzt Kameratechnik und künstliche Intelligenz, um große Mengen an Textilien automatisiert, hygienisch und zuverlässig zu sortieren. Dadurch werden Beschäftigte vor körperlichen Belastungen und gesundheitlichen Risiken geschützt. Gleichzeitig steigert die Lösung die Produktivität erheblich und reduziert Fehlzuordnungen nahezu vollständig. Nach Auffassung der Jury bietet die Technologie darüber hinaus großes Potenzial für das automatisierte Textilrecycling und unterstützt damit die Entwicklung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

Anerkennung Sonderpreis der Innovationsagentur 2026 – Robotik und Automation

Eine Anerkennung erhält die Rohmann-Automation GmbH aus Ingelheim für ihre adaptive Multi-Tool-Laserroboterzelle zur Bearbeitung rotationssymmetrischer Großbauteile. Die Anlage vereint mehrere Fertigungsprozesse in einem automatisierten System und ermöglicht durch digitale Simulation und Optimierung der Roboterbewegungen eine besonders effiziente, sichere und wirtschaftliche Produktion.

Innovationspreis mit langer Tradition

Der Innovationspreis Rheinland-Pfalz wurde in diesem Jahr zum 38. Mal verliehen. Seit Jahrzehnten zeichnet der Wettbewerb Unternehmen und Handwerksbetriebe aus, die mit ihren Entwicklungen neue Maßstäbe setzen und den Innovationsstandort Rheinland-Pfalz stärken. Die Preise sind mit jeweils 20.000 Euro dotiert, das gesamte Preisgeld beläuft sich auf 60.000 Euro.

Minister Ebling betont abschließend: „Innovation ist der Schlüssel für Wohlstand, nachhaltiges Wachstum und gute Arbeitsplätze. Die ausgezeichneten Projekte zeigen, dass Rheinland-Pfalz über eine starke Forschungs- und Unternehmenslandschaft verfügt, die Zukunftstechnologien erfolgreich entwickelt und in die Praxis bringt. Darauf können wir stolz sein.“