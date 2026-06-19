Deutschlernen mit Neuwieder Seniorinnen und Senioren

„Ein Auftakt, der unsere Erwartungen weit übertroffen hat“, freuen sich die Organisierenden: Mit großer Resonanz startete ein neues, niedrigschwelliges Begegnungsangebot in der Kath. Familienbildungsstätte Neuwied e.V. gemeinsam mit dem Seniorenbeirat der Stadt Neuwied. Es richtet sich an Seniorinnen und Senioren sowie Menschen, die ihre Deutschkenntnisse im Alltag verbessern möchten und begeisterte bereits zum Auftakt zahlreiche Teilnehmende.

Rund 20 Menschen unterschiedlichen Alters und verschiedener Herkunft fanden sich in einer offenen, herzlichen und geselligen Atmosphäre ein, kamen miteinander ins Gespräch, knüpften neue Kontakte und nutzten die Gelegenheit, ihre Deutschkenntnisse in entspannter Runde ganz praktisch anzuwenden.

Im Mittelpunkt der wöchentlichen Treffen stehen nicht Unterricht und Grammatik, sondern Begegnung und miteinander sprechen im Alltag. Die Teilnehmenden verbessern ihre Sprachkenntnisse ganz natürlich durch Zuhören, Erzählen und gemeinsame Aktivitäten. Das Angebot fördert nicht nur die Sprachentwicklung und Integration, sondern auch gegenseitige Unterstützung und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Besonders profitieren auch Seniorinnen und Senioren: Sie geben ihre Lebenserfahrung und Sprachkenntnisse weiter, bleiben aktiv und erleben bereichernde Begegnungen mit Menschen aus verschiedenen Kulturen. So entsteht eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Die Stadt fördert das Programm mit Mitteln aus den Bereichen Integration und Senioren. Die Kath. Familienbildungsstätte Neuwied e.V. bietet das Angebot immer donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr in ihren Räumen in der Wilhelm-Leuschner-Straße 5 an. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 02631 390730 oder per E-Mail an mgh@fbs-neuwied.de.