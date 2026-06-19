Am Samstag, 27. Juni, um 18 Uhr, stellt Leonie Swann in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes ihren neuen Schafskrimi vor.

Warmherzig, klug und voller Witz führt die Bestsellerautorin in ihrem Buch „Widdersehen“ zurück ins vertraute Glennkill, wo nichts so ist, wie es zunächst erscheint.

Als ihre Schäferin Rebecca plötzlich die Europareise abbricht und die Herde rund um Miss Maple zurück in irische Gefilde führt, sind die Schafe zunächst optimistisch wie Frühlingslämmer. Denn wo könnte es schöner sein als auf der Heimatweide? Kaum angekommen, ist das Bedauern jedoch groß: Die geliebte Weide ist gar nicht mehr so schön, wie sie es in der Erinnerung war, und obendrein haben drei fremde Schafe alle Lieblingskräuter weggeknabbert. Als wäre das nicht schon genug, ist Rebecca plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Die Herde befürchtet das Schlimmste und muss ihre verschollene Hirtin retten. Unversehens finden sich die Schafe in einem Familiendrama wieder.

Der erste Band der Schafskrimi-Reihe „Glennkill“ wurde in 25 Sprachen übersetzt und stand monatelang auf den Bestsellerlisten. Der Roman wurde mittlerweile mit Stars wie Hugh Jackman und Emma Thompson verfilmt und läuft derzeit in den Kinos.

Und auch der neue spannende und humorvolle Fall um Miss Maple und ihre Herde stürmte bereits die Bestsellerliste.

Leonie Swann, geboren 1975, studierte in München und lebt jetzt in der Nähe von Cambridge. In der Stadtbibliothek Koblenz liest sie Auszüge aus ihrem neuen Roman und erzählt vom Schreiben und Entstehen ihrer Bücher.

Der Eintritt beträgt 10 Euro. Karten können im Vorverkauf in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes erworben werden oder an der Abendkasse.