Die Stadt Boppard sucht die nächste Bopparder Weinhoheit und damit eine Nachfolge für die amtierende Weinkönigin Viktoria Perll. Die feierliche Krönung soll im Rahmen des Mittelrhein Weinfestes im September 2026 erfolgen.

Die zukünftige Weinhoheit übernimmt eine repräsentative Rolle für die Stadt Boppard, die Bopparder Winzerschaft, das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal sowie das Weinanbaugebiet Mittelrhein. Das Aufgabengebiet umfasst vielfältige öffentliche Auftritte, darunter die Teilnahme an Weinfesten, Weinproben sowie weitere repräsentative Termine im In- und Ausland. Die Amtszeit beträgt voraussichtlich zwei Jahre.

Zur Vorbereitung auf das Amt werden umfassende Schulungen angeboten. Darüber hinaus umfasst das Unterstützungsangebot ein professionelles Fotoshooting, Styling-, Make-up- und Frisurberatung für die Krönung, Ortsschilder mit Fotomotiv, eine feste Ansprechperson bei der Tourist Information Boppard sowie einen Zuschuss für Kleidung in Höhe von 300 Euro. Zusätzlich werden Fahrtkosten bis zu 700 Euro jährlich erstattet.

Anforderungen an Bewerbende sind ein Mindestalter von 18 Jahren zum Zeitpunkt der Krönung, Interesse und Kenntnisse im Bereich Wein, ein Bezug zur Stadt Boppard durch Geburt oder aktuellen Wohnsitz, Freude am Umgang mit Menschen sowie Englischkenntnisse. Erwartet werden zudem zeitliche Flexibilität, Reisebereitschaft und Mobilität. Ein sicherer Umgang mit Social Media ist erforderlich, da die Betreuung des offiziellen Accounts der Bopparder Weinhoheit Bestandteil des Amtes ist.

Bewerbungen sind bis zum 15.07.2026 möglich und sollten ein Foto, einen Lebenslauf sowie eine kurze Begründung enthalten, warum die Bewerbung für das Amt der Bopparder Weinhoheit erfolgt. Die Unterlagen können per E-Mail an tourist@boppard.de eingereicht werden.

Wer wird zur nächsten Bopparder Weinhoheit gekrönt werden? Bewerbungen sind ab sofort möglich. Foto: Roland Schmelzeisen