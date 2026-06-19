Zum ersten Juli wird die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, wie bereits berichtet, in eine neue berufliche Aufgabe wechseln und die Leitung der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland der Bundesagentur für Arbeit übernehmen. Aus diesem Grund hatte sie sich seinerzeit nicht mehr zu einer Wiederwahl im Bürgermeisteramt gestellt, welches sie seit Dezember 2018 innehatte. Auch wenn sie noch ein paar Tage bis zum Monatsende im Amt sein wird, wurde Ulrike Mohrs nun im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus verabschiedet.

Oberbürgermeister David Langner bezeichnete Ulrike Mohrs in seiner Rede als eine Persönlichkeit mit Tatkraft, die Koblenz in den letzten Jahren maßgeblich mitgeprägt habe. „Sie haben sich nie hinter Ihrem Schreibtisch versteckt, sondern die sich stellenden Aufgaben immer mit großem Engagement angenommen.“ Ihr Amt habe sie immer mit Überzeugung, Herzblut und Aufrichtigkeit ausgeübt. Die Amtszeit von Ulrike Mohrs sei geprägt gewesen durch außergewöhnliche Herausforderungen, sei es die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine oder die Flutkatastrophe im Ahrtal, welche sie in der Koblenzer Leitstelle hautnah miterlebte. Hier war immer ein schnelles und entschlossenes Handeln erforderlich und die Bürgermeisterin habe, so Langner, genau diese Entschlossenheit vorbildhaft gezeigt, Verantwortung übernommen, Standhaftigkeit bewiesen und schnelle Entscheidungen getroffen, wenn diese gebraucht wurden.

Aber auch über Krisen hinaus habe die Bürgermeisterin überaus kompetent für die Stadt gewirkt, womit viele Projekte in ihrer Amtszeit realisiert werden konnten, so die Inbetriebnahmen der Feuerwachen 2 und 3, die Sanierung des Freibades Oberwerth, die Planungen und Förderung zur Weiterentwicklung des Sportparks Oberwerth, die grundlegende Modernisierung der Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese, das Lotsenhaus International, die Versorgung von Geflüchteten, die Verbesserung der Kita-Landschaft, sowie zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheit und Ordnung. Für die scheidende Bürgermeisterin sei es laut Oberbürgermeister Langner nie darum gegangen, was einfach ist, sondern immer, was richtig ist. Sie habe mit den Menschen immer auf Augenhöhe kommuniziert und sich von ihrer sozialen und christlichen Grundeinstellung leiten lassen.

Der OB schloss seine Rede mit den Worten: „Ich danke Ulrike Mohrs von Herzen im Namen des Stadtvorstandes, des Stadtrates, wie auch der Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung für ihre Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Loyalität, Herzlichkeit und ihr großes Engagement. Ich werde Sie vermissen.“

In ihrer Verabschiedungsrede betonte Ulrike Mohrs, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt, Sachorientierung und ein respektvoller Umgang zentrale Voraussetzungen für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen sind und sprach sich dafür aus, positive Entwicklungen und Erfolge stärker in den Blick zu nehmen. Darüber hinaus dankte sie ihrer Familie, ihren Mitarbeitenden sowie den politischen Gremien für die Unterstützung und wünschte Frau Dr. Kranz gutes Gelingen als Bürgermeisterin der Stadt Koblenz.

Die Feierstunde im Rathaus wurde musikalisch durch die Musikschule der Stadt Koblenz gestaltet.

Die Nachfolge von Ulrike Mohrs, deren offizielle Verabschiedung im Stadtrat am 25. Juni erfolgen wird, tritt ab Juli Dr. Dagmar Kranz an, welche im März vom Stadtrat zur neuen Koblenzer Bürgermeisterin gewählt wurde.

Fotos (alle Sascha Ditscher / Stadt Koblenz):

Foto 1: Die scheidende Bürgermeisterin Ulrike Mohrs wurde von Oberbürgermeister David Langner im Rahmen seiner Rede mit einem „Ich werde Sie vermissen!“ bedacht.