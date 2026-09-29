Wie können Menschen vor Ort wieder besser miteinander ins Gespräch kommen? „Sprechen und Zuhören“ macht genau das möglich – und dafür werden neue Moderatorinnen und Moderatoren aus Rheinland-Pfalz gesucht. Eine Online-Fortbildung am 24. Oktober zeigt, wie es geht. Interessierte können sich anmelden; Medien sind herzlich willkommen.

Am 24.10.2026 findet online via Zoom eine Moderations-Fortbildung statt. Sie richtet sich besonders an Menschen aus Rheinland-Pfalz, die lernen möchten, Gespräche zu gesellschaftlichen Themen zu moderieren. Anmeldung unter https://www.sprechen-und-zuhoeren.org/anstehende-termine/einzelansicht/online-fortbildung-sprechen-zuhoeren-7168 , Mindestbeitrag 10€

Auch in Rheinland-Pfalz zeigt sich, wie wichtig das Miteinander vor Ort ist – in Städten, Dörfern und Nachbarschaften: Wie wollen Sie in Ihrer Stadt, Ihrem Dorf oder Ihrer Nachbarschaft zusammenleben? Was hält die Menschen vor Ort zusammen? Und was können Sie selbst gestalten?

Bei „Sprechen und Zuhören“ können Sie solche Fragen mit anderen aus Ihrer Region besprechen. Sie schaffen Gesprächsräume, in denen Menschen selbst zu Wort kommen, einander zuhören und gemeinsam über das Zusammenleben sprechen. Die Fortbildung richtet sich deshalb auch an Menschen aus RLP, die eigene Gespräche anstoßen und ihre Region mitgestalten möchten.

Vom Verein Mehr Demokratie entwickelt, bringt „Sprechen & Zuhören“ Menschen zusammen, die über gesellschaftliche Erlebnisse sprechen. Persönliche Erfahrungen stehen im Vordergrund. Polarisierende Debatten werden so verhindert. Das Format hat sich bereits in mehr als 500 Dialogen bewährt. In Mainz, Oppenheim, Zweibrücken, in Uttfeld und in Altenkirchen fanden bereits einige Dialoge statt.

Die Fortbildung leiten Roman Huber, Geschäftsführer von Mehr Demokratie, und Claudine Nierth, Bundessprecherin von Mehr Demokratie. Die Teilnehmenden lernen das Format praktisch kennen, erhalten Einblicke in die Moderation und Organisation von Dialogveranstaltungen und werden Teil einer wachsenden Community. Besonders eingeladen sind Menschen, die „Sprechen & Zuhören“ in Rheinland-Pfalz verbreiten möchten.

Der Verein Mehr Demokratie e. V. strebt ein Demokratie-Update an, das die Bereiche direkte Demokratie, Bürgerbeteiligung, bürgerfreundliches Wahlrecht, Transparenz und Informationsfreiheit sowie demokratische Kultur umfasst. Die repräsentative Demokratie mit ihren Parlamenten und Ministerien soll sinnvoll und maßvoll ergänzt und so revitalisiert werden. Die Bürgerinnen und Bürger sollen mitreden und Einfluss nehmen können. Der Verein hat fast 12.000 Mitglieder und mehrere Siege vor dem Bundesverfassungsgericht errungen.

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