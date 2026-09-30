Städtische Kita Villa Regenbogen erhält Qualitätssiegel „Bewegungskita Rheinland-Pfalz“

Aktiv sein, ausprobieren und dabei lernen: Die städtische Kindertagesstätte Villa Regenbogen räumt körperlicher Aktivität einen festen Platz in ihrem pädagogischen Alltag ein. Dafür trägt sie nun das landesweite Qualitätssiegel „Bewegungskita Rheinland-Pfalz“. Der Verein Bewegungskindertagesstätte Rheinland-Pfalz e.V. zeichnete die Neuwieder Einrichtung aus. Die Kinder bekommen im Tagesablauf viel Zeit, selbst aktiv zu werden. Zusätzlich bietet das Team jede Woche angeleitete Einheiten an. Auch die Innenräume und das Außengelände sind so ausgestattet, dass sie den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder aufgreifen und ihnen Raum geben, ihre Fähigkeiten zu erproben.

Auf dem Weg zum Qualitätssiegel hat sich das Team weitergebildet. In Fortbildungen beschäftigten sich die pädagogischen Fachkräfte damit, wie körperliche Aktivität die Entwicklung von Kindern unterstützen kann. Dieses Wissen haben sie fest im pädagogischen Konzept und im Kita-Alltag verankert. Davon profitieren die Kinder in verschiedenen Bereichen. Sie sammeln eigene Erfahrungen, entwickeln mehr Selbstständigkeit und stärken ihre Gesundheit. Zugleich unterstützt der Ansatz Bildungsprozesse und soll dazu beitragen, Bewegungsmangel früh entgegenzuwirken.

Die Villa Regenbogen arbeitet außerdem mit lokalen Institutionen zusammen und teilt ihre Erfahrungen auch über die eigene Kita hinaus. Dieser Austausch gehört ausdrücklich zum Konzept des Siegels. „Die Auszeichnung soll das besondere Konzept und das Engagement bei der Umsetzung sichtbar würdigen und so andere Einrichtungen motivieren, diesen Vorbildern nachzueifern“, erklärt das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz. Das Ministerium unterstützt den Verein Bewegungskindertagesstätte Rheinland-Pfalz e.V.

BUZ: Grund zur Freude bei allen Beteiligten: Die städtische Kita Villa Regenbogen trägt jetzt das Qualitätssiegel „Bewegungskita Rheinland-Pfalz“.