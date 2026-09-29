Philip Rünz: Spürbare Hilfe für das Ehrenamt in Koblenz

Koblenz. Der Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CDU-Koblenz, Philip Rünz, begrüßt die angekündigte Entlastung ehrenamtlicher Vereine bei den GEMA-Gebühren. Ab 2027 will das Land Rheinland-Pfalz die GEMA-Kosten für bis zu vier Veranstaltungen pro Verein und Jahr im Rahmen eines Pauschalvertrags übernehmen. Angekündigt hatte dies Ministerpräsident Gordon Schnieder beim Bürgerempfang für ehrenamtlich Engagierte in Mainz. Die Einzelheiten zur Umsetzung sollen noch bekannt gegeben werden.

Für viele Vereine in Koblenz sei das eine spürbare Hilfe, so Rünz. Wer ein Vereinsfest auf die Beine stelle, investiere viel Zeit in Planung, Aufbau und Helferlisten. Am Ende komme dann oft noch die GEMA-Rechnung hinzu, die gerade kleinere Vereine finanziell belaste. Die Gebühren fallen immer dann an, wenn urheberrechtlich geschützte Musik öffentlich gespielt wird, also auch beim Sommerfest, bei der Kirmes oder bei der Vereinsfeier im Stadtteil.

„Unsere Vereine leben vom Ehrenamt. Sie bringen Menschen zusammen, halten unsere Stadtteile lebendig und sorgen für Feste, die es ohne dieses Engagement gar nicht gäbe. Da ist es nur richtig, ihnen den Rücken freizuhalten, statt sie mit Gebühren auszubremsen“, betont Rünz.

Die CDU habe sich lange für diese Entlastung eingesetzt, umso mehr freue er sich über den Erfolg. Rünz dankt allen, die sich in den Koblenzer Vereinen engagieren, und kündigt an, die Vereine über das weitere Verfahren zu informieren, sobald die Einzelheiten vorliegen.