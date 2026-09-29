Was gibt unserem Leben Sinn? Welche Werte und Tugenden können uns Orientierung schenken? Und was bewegt Menschen dazu, neue Wege einzuschlagen und ihrem inneren Ruf zu folgen? Diesen Fragen geht Autor Stephan Falk in einer inspirierenden Lesung gemeinsam mit Pater Abraham am Donnerstag, 22. Oktober, um 19:30 Uhr in der Pallottikirche in Vallendar nach.

Vallendar/Koblenz. Ausgehend von seiner außergewöhnlichen Reise begegnet Stefan Falk elf beeindruckenden Persönlichkeiten, die ihre spirituellen Erfahrungen, Erkenntnisse und Lebensweisheiten teilen. Jede Begegnung verbindet auf besondere Weise Mensch, Ort und Lebensthema und eröffnet neue Perspektiven auf die großen Fragen des Daseins.

Ein besonderer Gast des Abends ist Pater Abraham Fischer OSB, Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede. Als gelernter Metallbaumeister leitet er die Klosterschmiede und gestaltet außergewöhnliche Designobjekte aus Metall. In seinen Begegnungen mit Menschen geht es ihm jedoch um weit mehr als handwerkliche Kunst: Er spricht über den Wesenskern des Lebens, über innere Orientierung, Sinn und die Frage, was den Menschen im Tiefsten ausmacht. Seine Gedanken und Erfahrungen bereichern den Abend um eine authentische und zugleich tiefgründige spirituelle Perspektive.

Die Zuhörer:innen erwartet ein Abend voller berührender Geschichten, nachdenklicher Impulse und faszinierender Einblicke in die Suche nach einem erfüllten Leben. Begleitet von einfühlsamer Musik entsteht ein stimmungsvoller Raum zum Zuhören, Nachdenken und Entdecken.

Lassen Sie sich inspirieren von außergewöhnlichen Lebenswegen, besonderen Orten und der Frage, was ein gelingendes Leben ausmacht. Eine Lesung für alle, die auf der Suche nach Sinn, Orientierung und neuen Impulsen sind.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit KEB Bistum Trier und DENKBARES statt. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Weitere Infos online: https://www.haus-wasserburg.de/veranstaltungen/gelingendes-leben.html