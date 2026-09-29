Buntes Programm in der Burgstraße

Lahnstein. Bestes Spätsommerwetter, der Duft von frisch gebackenem Zwiebelkuchen und eine gut gefüllte Burgstraße: Rund 800 Besucherinnen und Besucher kamen am 27. September zum ersten Lahnsteiner Zwiebelkuchenfest. Bei kulinarischen Angeboten, Live-Musik und zahlreichen Mitmachaktionen herrschte den ganzen Tag über gesellige Stimmung.

Im Mittelpunkt stand natürlich der Zwiebelkuchen. Rund ein Dutzend Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker stellten sich dem großen Backwettbewerb: Sie präsentierten ihre ganz eigenen Varianten des herbstlichen Klassikers und zeigten dabei, wie vielfältig Zwiebelkuchen sein kann.

Am Ende durfte sich Renate Kohlenbeck über den Jurypreis und Gutscheine für das Theater Lahnstein freuen. Beim Publikum hatte der Zwiebelkuchen von Katharina Wolf die Nase vorn. Sie gewann den Publikumspreis und damit einen Gutschein von „Miras Restaurant“.

Während an der Zwiebelkuchentafel gemeinsam gegessen und Federweißer genossen wurde, sorgten Live-Musik und verschiedene Angebote für Unterhaltung. Kinder und Erwachsene konnten basteln, lesen, sich austoben und sich über die Bundesgartenschau 2029 informieren.

Das Zwiebelkuchenfest fand im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Schöner leben bis zur BUGA 2029“ statt, mit der die Zeit bis zur Bundesgartenschau für besondere Aktionen und Veranstaltungen in Lahnstein genutzt wird.

Bildunterzeilen:

Bild 1: Das Zwiebelkuchenfest war ein Treffpunkt für viele Generationen.