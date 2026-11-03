Am Dienstag, 3. November, um 19 Uhr stellt der Berliner Autor Michael Kumpfmüller seinen neuen Roman in der Stadtbibliothek Koblenz im Forum Confluentes vor. In „Böse Kinder“ seziert Kumpfmüller eine deutsche Nachkriegsfamilie: beginnend mit den Eltern, im Zweiten Weltkrieg selbst noch Kinder, über die beiden Söhne, die der Generation der Baby Boomer angehören bis hin zu den Familien, die sie selbst gründen.

Es geht um den Wandel der Zeiten und Generationen, um Allianzen und verkrustete Strukturen und den Umgang mit sehr alten Gefühlen. Vor zwei Jahren las Michael Kumpfmüller bereits in Koblenz aus seinem Kafka-Roman „Die Herrlichkeit des Lebens“. Auch bei diesem Besuch gibt er bereitwillig Einblicke in das Leben als Autor und das zuweilen müßige Geschäft des Literaturmarkts.

Der Eintritt zur Lesung kostet acht Euro. Schüler und Studierende zahlen fünf Euro.