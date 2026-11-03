Neuwied zieht positive Bilanz zum Tag der Bibliotheken

Bücher ausleihen, gemeinsam lernen oder mit Freunden eine Runde spielen: Wie vielfältig die Stadtbibliothek Neuwied inzwischen genutzt wird, zeigte sich am Samstag, 24. Oktober, besonders deutlich. Zum bundesweiten Tag der Bibliotheken hatte das Team im Historischen Rathaus seine Türen ausnahmsweise auch am Samstagnachmittag geöffnet und zum gemeinsamen Spielen eingeladen. Zahlreiche Familien nutzten die Gelegenheit, Gesellschaftsspiele auszuprobieren. Gleichzeitig trafen sich viele Jugendliche in der Bibliothek, um zu lernen, an Schulprojekten zu arbeiten oder Zeit mit Freunden zu verbringen.

Auch Bürgermeister Peter Jung nutzte die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild vom Spielenachmittag zu machen. Dabei probierte er unter anderem das kooperative Gesellschaftsspiel „Kites“ aus, bei dem die Mitspielenden zusammenarbeiten und ihre Züge gut aufeinander abstimmen müssen. Neben „Kites“ konnten die Gäste auch „Monolyth“, „Got Five“ und den Klassiker „Mensch ärgere dich nicht!“ spielen. Das Bibliotheksteam erklärte die Regeln und half beim Einstieg.

Dass Gesellschaftsspiele längst zum Angebot der Stadtbibliothek gehören, wissen viele Neuwiederinnen und Neuwieder bereits. Rund 200 Spiele für unterschiedliche Altersgruppen stehen dort mittlerweile zur Ausleihe bereit. Am Tag der Bibliotheken konnten Interessierte einige davon direkt vor Ort testen.

Bürgermeister Peter Jung freute sich über die gute Resonanz und dankte dem Team der Stadtbibliothek für den gelungenen Nachmittag. Besonders beeindruckte ihn, wie selbstverständlich Jugendliche die Räume zum Lernen und für gemeinsame Projekte nutzen. Auch die vielen Familien an den Spieltischen zeigten, wie gut das Angebot unterschiedliche Generationen anspricht. Nach den positiven Rückmeldungen möchte die Stadtbibliothek künftig erneut zu einem gemeinsamen Spielenachmittag einladen.