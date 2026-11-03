Kick-off-Workshop leitet Planungsphase ein / Deichgeschichten gesucht

Weiter geht’s Richtung Museum in der Deichkrone! Denn jetzt startet die Konzeptionsphase für die spätere Ausstellung. Gemeinsam mit studio klv, einem interdisziplinären Beratungs- und Kreativbüro aus Berlin, arbeitet das Amt für Stadtmarketing der Stadt Neuwied nun an der künftigen Nutzung des denkmalgeschützten Bauwerks. Natürlich soll dabei auch die Stadtgesellschaft zu Wort kommen.

Zum Auftakt trafen sich jüngst diverse Schlüsselpersonen aus dem kulturellen Bereich, Schulen und der Stadtverwaltung zum Workshop. Von der Vision zur Zielgruppe, von der wichtigsten Funktion für Neuwied – und auch der Region – bis zu den Darstellungsmethoden wie interaktive Exponate oder Szenografie: Während des Workshops wurden die Teilnehmenden zu verschiedenen Punkten befragt. „Wir haben richtig viele gute Ideen und Impulse bekommen“, freut sich Fabian Kochmann, der beim Stadtmarketing die neue Nutzung der Deichkrone koordiniert. „Mit diesem Input erarbeiten jetzt im nächsten Schritt die Experten von studio klv, wo genau der Fokus bei den Themen liegt und wie sie später dann vermittelt werden sollen.“

Doch nicht nur das: „Mit den Berliner Erlebnisraumgestaltern steht uns ein starker Partner für die Deichkrone zur Seite“, erklärt Kochmann. „Sie sind nämlich nicht nur Spezialisten für Gestaltung von Ausstellungswelten, sondern haben solche Projekte ganzheitlich im Blick.“ Heißt: Neben der Kreation einer Ausstellung geht es zusätzlich um eine Beratung zum Betriebskonzept und der Marktpositionierung für die Deichkrone.

Und was verbinden die Menschen mit dem Leben am Deich?

Der Deich – und damit auch die Deichkrone – ist für viele Neuwiederinnen und Neuwieder einfach ein Stück Heimat. „Genau deshalb ist es uns enorm wichtig, dass alle die Chance haben, bei der künftigen Ausstellung mitzuwirken“, sagt der Projektkoordinator. Dafür startet jetzt eine erste Mitmach-Aktion: „Wir suchen Ihre Deichgeschichten!“, verkündet Kochmann und ergänzt: „Ob alte Fotos, Dokumente oder Objekte – wir sind gespannt, was die Menschen von ihrem Leben am Deich berichten und welche Geschichten es später in die Ausstellung schaffen.“ Interessierte, die ihre Deichgeschichte teilen möchten, können diese online unter www.neuwied.de/deichgeschichten einreichen.

„Darüber hinaus suchen wir auf dem Knuspermarkt den Dialog mit den Neuwiederinnen und Neuwiedern“, gibt der Projektverantwortliche einen Ausblick. An drei Terminen – am 10., 16. und 21. Dezember – steht das Projektteam mit einem Infostand jeweils von 11 bis 20 Uhr Rede und Antwort rund um das neue Museum für die Deichkrone.

Weitere Infos zum gesamten Projekt „Revitalisierung der Deichkrone“ gibt es unter www.neuwied.de/deichkrone.

BUZ (Deichkrone-Workshop-Konzept_01): Freuen sich über den gelungenen Auftakt für die Konzeptionsphase (v. links): Projektkoordinator Fabian Kochmann, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing Julia Kloos-Wieland und Dr. Christopher Garthe von studio klv. Foto: Pressebüro/Nadine Schöneberg