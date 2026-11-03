Herbstferienfreizeit des Koblenzer Bündnisses für Familie begeisterte rund 100 Kinder

KOBLENZ. Berufstätige Eltern stehen in den Schulferien oft vor der Frage, wer ihre Kinder betreut. Genau hier setzt das Koblenzer Bündnis für Familie an: Seit nunmehr 20 Jahren organisiert es in den Herbstferien eine Freizeit, die Familien den Alltag erleichtert und Kindern unvergessliche Tage beschert. Auch diesmal waren es rund 100 Mädchen und Jungen, die in den Räumen der katholischen Familienbildungsstätte zwei Wochen lang spielten, bauten, entdeckten und ausprobierten.

In der ersten Ferienwoche drehte sich alles um die Bau- und Erfinderwerkstatt. Mit viel Fantasie und Geschick entstanden, Roboter aus Papier, Luftballons aus Pappmaschee und spannende Murmelbahnen, die die kleinen Tüftlerinnen und Tüftler mit sichtbarem Stolz ausprobierten.

Die zweite Ferienwoche stand dann ganz unter dem Motto „Weltraum“. Die Kinder bastelten eigene Raketen und ließen sie im Garten steigen, gestalteten farbenfrohe Raketenbilder mit Fingerfarben und fertigten fantasievolle Weltraummobiles an, die nun ihre Kinderzimmer schmücken.

Auch abseits der Themenangebote gab es jede Menge zu erleben. Im Toberaum konnten sich die Kinder nach Herzenslust bewegen, während der Ruheraum mit Büchern, Hörbüchern, selbst gebauten Höhlen und Spielen wie „Schlafkönig“ zum Entspannen einlud. Im Spiel- und Malraum warteten Brettspiele, „Schiffe versenken“ und Mandalas, und der Werkraum bot täglich wechselnde kreative Angebote. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt: Die Kinder erhielten eine Komplettverpflegung. So verband die Freizeit kreatives Gestalten, Bewegung und Erholung mit gemeinsamen Erlebnissen – Langeweile kam garantiert nicht auf.

„Wenn man sieht, mit wie viel Begeisterung die Kinder gebaut, getüftelt und gebastelt haben, weiß man, wofür sich der Einsatz lohnt. Ein großes Dankeschön geht an das Team der katholischen Familienbildungsstätte, das die Kinder zwei Wochen lang mit Herz, Ideen und viel Engagement begleitet hat“, sagte Bündniskoordinatorin Minka Bäumges.

Dass die Freizeit in dieser Form stattfinden konnte, ist auch den Förderern zu verdanken. Für die organisatorische Umsetzung zeichnete die Bündnis-Arbeitsgruppe „Betreuung und Arbeit“ verantwortlich. Deren Sprecher Bernhard Dostert hob hervor, wie wichtig verlässliche finanzielle Unterstützung dafür sei. Sein Dank galt den Sponsoren und Förderern, die auch in diesem Jahr an der Seite des Bündnisses standen: der Debeka, der Sparkasse Koblenz, der Lotto Rheinland-Pfalz-Stiftung, der Handwerkskammer Koblenz und der BBBank.

Nähere Informationen zum Koblenzer Bündnis für Familie gibt’s im Internet unter www.familienbuendnis-koblenz.de oder bei Minka Bäumges, Telefon: 0261 129-2305, E-Mail: info@familienbuendnis-koblenz.de

Bildunterschrift:

Gemeinsam freuen sich die Sponsoren und Organisatoren der Herbstferienfreizeit 2026 des Koblenzer Bündnisses für Familie über die gelungene Ferienbetreuung (von links) Felicitas Flöthner (kath. Familienbildungsstätte Koblenz), Minka Bäumges (Koblenzer Bündnis für Familie), Bernhard Dostert (Koblenzer Bündnis für Familie), Daniela Becker-Keip (Handwerkskammer Koblenz)