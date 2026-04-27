Ab sofort gibt es neue Lesestart-Sets für Kinder in der Stadtbibliothek Koblenz.

„Lesestart 1-2-3“ ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- und Leseförderung. Es richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von einem, zwei und drei Jahren. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Stiftung Lesen gefördert.

Die Lesestart-Sets werden an alle interessierten Familien ausgegeben, solange der Vorrat reicht. Zu jedem Set gehören ein Pappbilderbuch „Bin ich wütend oder froh?“ von Dagmar Geisler, eine mehrsprachige Broschüre mit praktischen Vorlesetipps für Eltern sowie eine kleine Stofftasche, in der alles verpackt ist. Die Elternbroschüre ist in fünf Sprachen erhältlich: Deutsch, Türkisch, Rumänisch, Englisch und Arabisch.