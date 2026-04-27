„Verwaltung ist Teamarbeit für die Heimat!“

Lahnstein. Auch in diesem Jahr war die Stadtverwaltung Lahnstein wieder fester Bestandteil der „azubi- und studientage“. Am 24. und 25. April 2026 präsentierte sich die Stadt als attraktive Arbeitgeberin in der Koblenzer EPG-Arena, um jungen Menschen die Türen in eine sichere und spannende berufliche Zukunft zu öffnen und gezielt über Einstiegsmöglichkeiten zu informieren. Ob in der Kindertagesstätte, in den Schwimmbädern, in der Veranstaltungsplanung oder im klassischen Rathaus – die Palette der vorgestellten Berufe ist umfangreich.

Oberbürgermeister Lennart Siefert ließ es sich nicht nehmen, das Messeteam persönlich zu unterstützen und betonte die Bedeutung der Präsenz vor Ort: „Wir wollen dort sein, wo die Zukunft unserer Stadt ist. Es geht nicht nur darum, Stellen zu besetzen, sondern junge Menschen für die aktive Gestaltung ihrer Heimat zu gewinnen. Die Resonanz zeigt uns, dass wir als moderner Dienstleister wahrgenommen werden.“

Der Messeverlauf spiegelte die unterschiedlichen Phasen der Berufswahl wider: Freitags lag der Fokus auf der Orientierung, als zahlreiche Schulklassen die Gelegenheit für erste Schnuppergespräche nutzten. Samstags wurde es konkreter, denn viele Jugendliche kamen in Begleitung ihrer Eltern und hatten gezielte Fragen zu den dualen Studiengängen und Spezialisierungen.

Auch der Bereich der frühkindlichen Bildung war durch Fachkräfte der städtischen Kitas vertreten, die leidenschaftlich für den Beruf des Erziehers warben. Die Botschaft kam an: Die Stadtverwaltung bietet Sicherheit, Sinnhaftigkeit und eine enorme Vielfalt.

Abseits der Beratungsgespräche nutzte das Lahnsteiner Team die Messe zudem für den interkommunalen Austausch und das Networking mit Partnern aus der Wirtschaft.

Insgesamt blickt die Stadtverwaltung Lahnstein erneut auf eine erfolgreiche Teilnahme zurück und sieht in der Messe weiterhin eine wertvolle Plattform, um junge Menschen für eine Karriere im öffentlichen Dienst zu begeistern.

Bildunterzeilen:

Oberbürgermeister Siefert freute sich gemeinsam mit seinen Mitarbeitern über das rege Interesse am Stand der Stadtverwaltung Lahnstein. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)