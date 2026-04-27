Koblenz. Schadet ein früher Social-Media-Konsum Kindern und Jugendlichen und braucht es hierfür eine Regulierung? Und wie steht es um Online-Diskussionen, die vornehmlich in Social-Media-Kanälen geführt werden? Wo verlaufen die Trennlinien zwischen freier Meinungsäußerung und Hetze? Zu diesen aktuellen Themen lädt das Landesbibliothekszentrum im Koblenz zum gemeinsamen Dialog ein. Termine sind am 9. Mai zum Thema “Brauchen wir eine Altersgrenze für Social Media?” sowie am 23. Mai zu „Onlinediskussionen: Meinungsfreiheit oder Mobbing?“, jeweils samstags 14 bis 16 Uhr.

Interessierte können zu diesen Themen mit anderen Menschen in den Dialog treten. Den Rahmen bildet das von Mehr Demokratie e. V. entwickelte Dialogformat „Sprechen & Zuhören“. Dabei gilt: Die moderierten Gespräche finden in kleinen Gruppen statt. Alle haben die gleiche Redezeit, niemand wird durch Zwischenfragen unterbrochen. Alle können die eigene Meinung vertreten und erläutern. Dazu gehört auch, anderen bei ihren Ausführungen bewusst zuzuhören und andere Auffassungen kennenzulernen und zu akzeptieren.

Die Teilnehmenden können in den moderierten Gesprächsrunden erfahren, dass sich nicht nur das eigene Sprechen, sondern auch aktives Zuhören positiv auf die Verständigung auswirkt. Dies fördert gegenseitige Empathie und Respekt gegenüber anderen Standpunkten. – Ganz im Sinne eines demokratischen Diskurses.

Die Dialogreihe findet begleitend zur derzeit im LBZ Koblenz laufenden und interaktiven Ausstellung „Alles im Angebot – Wanderausstellung über Desinformation, digitale Gewalt und unseren Alltag im Netz” statt, einer Gemeinschaftsproduktion von HateAid und neuland & gestalten.

Erkundet werden kann die Erlebnisausstellung in Koblenz noch bis 30. Mai 2026. Gruppen ab 5 Personen können sich einen Termin für ihren Besuch unter https://t1p.de/AllesimAngebot reservieren. Einzelne Besucherinnen und Besucher benötigen keine Voranmeldung.

Der Eintritt ist sowohl zum Dialogformat als auch zur Ausstellung frei.

Veranstaltungsübersicht:

Ausstellung: “Alles im Angebot – Wanderausstellung über Desinformation, digitale Gewalt und unseren Alltag im Netz”. Eine Gemeinschaftsproduktion von HateAid und neuland & gestalten.

Laufzeit: 12. März bis 30. Mai 2026

Begleitreihe: „Sprechen und Zuhören“. Dialogformat von Mehr Demokratie e. V., Moderation: Benjamin Merkler (LBZ)

Termine und Themen (jeweils samstags, 14-16 Uhr):

Mai 2026: „Brauchen wir eine Altersgrenze für Social Media?“ Mai 2026: „Onlinediskussionen: Meinungsfreiheit oder Mobbing?“

Keine vorherige Anmeldung erforderlich.

Ort: Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz