Punkrock, Bastelspaß und Mitmachmeile am 31. Mai

Lahnstein. Vom 29. bis 31. Mai findet wieder das Kulturfest Lahneck Live in den Rheinanlagen Oberlahnstein statt und unter dem Motto „Musik verbindet“ präsentiert sich das traditionell sonntags stattfindende Kinderprogramm als farbenfrohes und mitreißendes Erlebnis für die ganze Familie. Von kreativen Mitmachaktionen bis hin zu energiegeladenen Bühnenauftritten zeigt sich einmal mehr, wie Musik Menschen jeden Alters zusammenbringen kann.

Bereits am frühen Nachmittag des 31. Mai eröffnet Juttanella um 13.00 Uhr das Programm und stimmt das Publikum auf einen abwechslungsreichen Tag ein. Im Anschluss gehört die Bühne jungen Talenten: Die Musikschule Musicus bringt mit ihrer Schülerband „Friday Fever“ erste musikalische Highlights auf die Bühne, bevor das Musikprojekt der Goethe-Grundschule zeigt, wie viel Kreativität und Freude bereits in den jüngsten Musikerinnen und Musikern steckt.

Neben musikalischen Beiträgen werden auch sportliche und tänzerische Darbietungen für Begeisterung sorgen. Der Basketballverein Lahnstein e.V., die Cheerleading-Gruppe Firefly’s der Turngemeinde 1878 Oberlahnstein e.V. sowie deren Capoeira-Gruppe präsentieren eindrucksvoll ihr Können.

Um 16.00 Uhr betritt Jonny Karacho die Bühne. Der Künstler steht für „Punkrock für Kids“ und bringt mit seiner Mischung aus Folk, Ska, Pop und Punk frischen Wind in die Kindermusik. Hier werden nicht nur die Kids, sondern auch Erwachsenen begeistert mittanzen.

Abseits der Bühne verwandelt sich das Gelände in einen riesigen Abenteuerspielplatz. Passend zum Motto können Kinder beim Team des Kinderprogramms eigene Musikinstrumente basteln. Wer es sportlicher mag, kann sich auf dem Soccer-Court von Rot-Weiß Lahnstein austoben, Körbe werfen beim BBV Lahnstein, sich am Stand des Rugby Vereins Bad Ems einfinden oder beim Team von Tim Berkhan gesichert in die Baumkronen klettern.

Zahlreiche weitere Vereine und Initiativen aus der Region engagieren sich mit kreativen Angeboten, darunter Glücksräder, Tombolas, Kinderschminken, Glitzertattoos, Kappenbemalen, Basteln, Becherstapeln, ein Krimi-Parcours sowie Experimentierstationen der Universität Koblenz.

Und die ganz Kleinen können im Stillzelt von Familienberaterin Ramona Noll beim Entenangeln spielerische Erfahrungen sammeln.

Bildunterzeilen

Bild 1: Auch in diesem Jahr können Familien die vielfältigen Mitmachangebote beim Kinderprogramm von Lahneck Live genießen. (Foto: Eva Dreiser)