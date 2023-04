Neben der Familie und Freunden von Ulf Störmer war auch der Bürgermeister der Stadt Bendorf, Christoph Mohr, bei den Feierlichkeiten anwesend.

„Das große Verdienst von Herrn Störmer ist es, jungen Menschen die Welt des Lesens zu eröffnen. Durch sein beeindruckendes zivilgesellschaftliches Engagement hilft der „Lesemann“, Herr Störmer, unser Land ein Stück besser zu machen. Er macht dies auf den wichtigen Gebieten des Vorlesens und der Leseförderung und zwar immer mit dem Ziel, die Kinder zum eigenständigen Lesen anzuregen. Ganz herzlichen Dank dafür! Geschichten benutzt er als Medium der Phantasie, als Anlass zum Austausch, zum Perspektivwechsel oder zum Hinhören“, erklärte Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig.

Im Jahr 2010 nahm Störmer am Seminar „Vorlesen und Erzählen“ der „Stiftung Lesen“ teil und wurde zum Lesepaten ausgebildet. Das neu Gelernte wurde beim bundesweiten Vorlesetag an der Regenbogenschule in Koblenz-Lützel direkt angewandt. Daraus entwickelte sich ein monatlicher Vorlesebesuch an der Regenbogenschule, dem die Kinder stets freudig entgegenfieberten. Es blieb nicht beim Engagement an der Regenbogenschule, auch weitere Koblenzer Grundschulen und die Kindertagesstätte in Bendorf profitierten von Ulf Störmers Engagement. Besonders bemerkenswert ist, dass der „Lesemann“, wie er liebevoll von den Kindern genannt wird, sein Vorleseangebot zu einem interaktiven Leseprogramm ausgebaut hat, das alle Sinne der Kinder anspricht und sie zu aktiven Darstellerinnen und Darstellern während der Vorlesestunden werden lässt. Zusätzlich betreibt Störmer eine Homepage der-lesemann.de, auf der es zahlreiche Tipps zum Lesen und Vorlesen gibt, mit deren Hilfe viele weitere Menschen zu Vorlese- und Lesepaten werden können.

„Lesen ist ein wichtiger Grundstein für Bildung, für eigene Meinungen und zum gegenseitigen Verständnis. Mit seinem ehrenamtlichen Einsatz, seiner Zeit und seiner Aufmerksamkeit bereichert Ulf Störmer das Leben zahlreicher Kinder in Bendorf, der Region und darüber hinaus und begeistert sie für das eigenständige Lesen. Geschätzt für seinen Witz und seinen Einfallsreichtum sorgt er dafür, dass junge Menschen einen ganz persönlichen Bezug zu Lese- und Sprachentwicklung bekommen“, so der Bürgermeister der Stadt Bendorf, Christoph Mohr.

„Für das besonderes Engagement möchte ich mich herzlich bedanken und noch einmal hervorheben, dass ehrenamtliches Engagement nicht selbstverständlich ist. Vieles wird in einer lebhaften Demokratie nur dadurch möglich, dass sich Menschen wie Herr Störmer für Andere einsetzten, stark machen und viel Zeit und Herzblut investieren. Deshalb ist es gut und wichtig, dass er heute für seine Verdienste öffentlich geehrt wird und Anerkennung erfährt. Mit seiner Arbeit als „Lesemann“ brachte er schon viele Kinderaugen zum Leuchten und animierte unzählige Kinder zum eigenständigen Lesen, zum Abtauchen in eine andere Welt, die Welt der Bücher. Das Engagement fördert die kulturelle Bildungsarbeit und trägt damit zur Erweiterung der Bildungsteilhabe bei“, so Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig abschließend.