Bendorf (ots) – Verkehrsunfallflucht:

Die Geschädigte einer Verkehrsunfallflucht zeigte an, dass sie am 01.04.23, gg. 11.00 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in Bendorf ihren grauen PKW Ford Puma

abstellte. Gg. 12.00 Uhr parkte sie auf dem Parkplatz des Dehner-Marktes in Neuwied. An einem der beiden Örtlichkeiten hat offenbar ein ein- oder ausparkender PKW einen Schaden am linken Heck des PKW der Geschädigten verursacht.

Sachbeschädigung an PKW

Die Geschädigte meldete eine Sachbeschädigung an ihrem blauem PKW, VW Golf plus. Der PKW wurde von ihr “Im gräflichen Weingarten”, Bendorf am 19.03.23

abgestellt. Aus ihrem Urlaub am 28.03.23 zurückgekehrt, stellte sie einen Kratzer entlang der beiden Türen auf der Fahrerseite fest. Offenbar wurde der Schaden mit einem spitzen, scharfen Gegenstand verursacht.