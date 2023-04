„The Way To My Heart“ im Jugendkulturzentrum Lahnstein

Lahnstein. Am 24. April 2023 stellt die Bluesband Get the Cat ihr neues Album „The Way To My Heart“ und ihr Programm im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum (JUKZ) vor. Mit bluesiger Stimme, virtuosen Gitarrenspiel und erdigen Grooves trifft die Band direkt ins Herz. Die warme Stimme von Melanie Bartsch und das magische Gitarrenspiel von Jens Filser sind dabei besonders prägend. Bassist Till Brandt und Schlagzeuger Bernd Oppel steuern ein solides, grooviges Fundament bei. Zusammen spielen sie ein Programm, das zu 100% aus Eigenkompositionen von Till Brandt besteht.

Die Band aus dem Rheinland verarbeitet viele Einflüsse von Little Feat, Bonnie Raitt und KebMo und schafft damit ihren ganz eigenen Sound. Dabei präsentieren sie sich modern und gleichzeitig traditionell, voller Überraschungen und doch auf vertraute Weise. Für den Weg zum Herzen gibt es keine Landkarte, sagt die Band. „Just get on the road and see where it takes you!“ Jedes Konzert von Get the Cat ist eine Reise, voller Improvisation, Virtuosität, Geschmack und viel Gefühl.

Gastmusiker Gero Körner an der Hammond B3 und dem Fender Rhodes vervollständigt den wunderbaren, authentisch bluesigen Klang der Band. Der in Köln lebende Musiker versteht es, sich in die Musik einzufühlen und glänzt mit eigenen Soloeinlagen.

Alles Infos auf einen Blick: Stormy Monday mit Get the Cat am Montag, 24. April 2023 im Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Der Eintritt kostet 9,00 Euro. Tickets sind im Vorverkauf in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz erhältlich. Weitere Informationen erteilt das JUKZ unter 02621 914-601 oder per E-Mail an jukz@lahnstein.de. Dies ist eine Kooperationsveranstaltung mit der Lahnsteiner Musikszene e.V.

Bildunterzeilen: Get the Cat präsentieren am Stormy Monday ihr neues Album. (Foto: Band)