Bereits zum fünften Mal seit 2017 hatten die Koblenzerinnen und Koblenzer im Herbst 2025 im Rahmen des Koblenzer Bürgerpanels die Gelegenheit, ihre Sichtweisen zu zahlreichen Themen rund um das Leben in der Stadt einzubringen. Die Beteiligung ist im Vergleich zur vorherigen Umfrage im Jahr 2023 erneut gestiegen: Mehr als 3.600 nach einem repräsentativen Zufallsverfahren ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Möglichkeit, Verwaltung und Politik Rückmeldungen zu geben und sich damit aktiv in kommunale Planungs- und Entscheidungsprozesse einzubringen.

Insgesamt konnten die Befragten ihre Einschätzungen zu über 370 Themen äußern – von der Nahversorgung im eigenen Stadtteil über das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum bis hin zum Vertrauen in Stadtverwaltung und Stadtrat. Ergänzend zum festen Themengerüst des zweijährlichen Bürgerpanels wurde diesmal das Sonderthema „Füreinander.Miteinander“ zum sozialen Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft aufgenommen.

„Die erneut gestiegene Beteiligung am Bürgerpanel zeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger bereit sind, ihre Perspektiven und Erfahrungen aktiv in die Entwicklung unserer Stadt einzubringen“, erklärt Oberbürgermeister David Langner. „Die Rückmeldungen geben uns wichtige Hinweise darauf, welche Themen die Menschen in Koblenz bewegen und tragen dazu bei, das Leben in Koblenz gemeinsam zu gestalten.“

Dr. Manfred Pauly von der Statistikstelle der Stadt Koblenz führt weiter aus: „Besonders wertvoll ist für uns, dass das Bürgerpanel durch die erstmalige Einbeziehung der einzelnen Stadtteile inzwischen eine sehr differenzierte Betrachtung ermöglicht. So können wir gezielt und sehr lokal erkennen, welche Entwicklungen positiv wahrgenommen werden, aber auch, wo noch Handlungsbedarf besteht.“

Der nun veröffentlichte Ergebnisbericht bietet vielfältige Einblicke in das Leben in Koblenz. Ergänzend stehen interaktive Dashboards für eigene Auswertungen der Umfragedaten zur Verfügung. Der Ergebnisbericht zum Bürgerpanel 2025 ist unter statistik.koblenz.de im Internet zu finden.

Foto: (Stadt Koblenz / Antonia Fischer): Stellten das Bürgerpanel 2025 vor: (v. l.) Dr. Manfred Pauly, Oberbürgermeister David Langner, Daniela Schüller