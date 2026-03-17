Große Freude und viele strahlende Gesichter bei Kindern und Lehrkräften im ruandischen Buhande: Gemeinsam mit der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP sind dort neue Schulgebäude offiziell eröffnet worden. Möglich geworden ist der Bau durch eine Spende der VR Bank RheinAhrEifel eG. Die Genossenschaftsbank unterstützt das Bildungsprojekt, um Bildungsangebote auch außerhalb ihres Geschäftsgebiets in strukturschwächeren Regionen zu fördern und Kindern neue Zukunftsperspektiven zu eröffnen.

Zur offiziellen Einweihung reiste auch Bankvertreter Michael Nisius, Prokurist und Bereichsleiter Vertriebsmanagement der VR Bank RheinAhrEifel, nach Ruanda, um sich persönlich ein Bild von der neuen Schule zu machen und an der Eröffnung teilzunehmen. Begleitet wurde die Feier von Unterstützerinnen und Unterstützern der Stiftung sowie weiteren Projektpartnern. Neben Gesprächen mit Lehrkräften und Verantwortlichen vor Ort fand ein großes Schulfest mit kulturellen Beiträgen und Vorführungen statt, welches die große Bedeutung des Projekts für die lokale Gemeinschaft unterstrichen hat.

„Wenn man hier vor Ort erlebt, mit welcher Freude die Kinder und Lehrkräfte ihre neue Schule in Besitz nehmen, versteht man sofort, wie wichtig solche Projekte sind“, sagte Michael Nisius. „Bildung kann das Leben von Kindern nachhaltig verändern und ihnen Chancen eröffnen, die sie sonst vielleicht nie hätten. Zu sehen, was hier entstanden ist, berührt mich sehr – und es bestärkt uns darin, auch künftig solche Projekte zu unterstützen und damit Hoffnung und Perspektiven zu schaffen.“

Die Schule wird von mehreren hundert Kindern besucht. Viele von ihnen wachsen laut Projektbeteiligten unter schwierigen sozialen Bedingungen auf. Armut, unsichere Wohnverhältnisse und fehlende Betreuungsangebote prägen für zahlreiche Familien den Alltag. Gerade deshalb komme der Schule eine besondere Rolle zu: Sie ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern für viele Kinder auch ein sicherer Raum, der Struktur, Halt und Hoffnung gibt.

Mit dem Neubau seien zusätzliche Klassen- und Förderräume entstanden, die den Schülerinnen und Schülern bessere Bedingungen zum Lernen und zur persönlichen Entwicklung bieten. Ein besonderer Schwerpunkt liege dabei auf der Förderung sozialer Kompetenzen. In eigens vorgesehenen Räumen erhalten Kinder pädagogische Unterstützung, die sie im Alltag stärken und ihnen Orientierung geben. Zuvor habe dieser Unterricht häufig unter provisorischen Bedingungen stattgefunden.

Kern des Projekts ist die bauliche Erweiterung und infrastrukturelle Verbesserung der Ecole Primaire Buhande. Dazu zählten der Bau eines neuen Gebäudes mit drei Klassenzimmern, die Ausstattung mit Schulmöbeln, der Bau beziehungsweise die Erweiterung einer Küche sowie die Installation von drei Regenwasserzisternen. Insgesamt verfügt die Schule über 15 Klassenräume, von denen sich vier laut Projektangaben vor Beginn der Maßnahmen in einem baulich schlechten Zustand befunden hätten.

Auch strukturelle Defizite hätten den Schulalltag erschwert. So hätten Verwaltungs- und Lehrerräume gefehlt, organisatorische Abläufe seien nur eingeschränkt möglich gewesen. Zudem habe die unzureichende Küchenausstattung Auswirkungen auf die Verpflegungssituation der Kinder gehabt.

Mit dem Projekt werden die Unterrichtsbedingungen und die Infrastruktur nachhaltig verbessert. Ziel sei es gewesen, Lernflächen zu erweitern, die Verpflegung zu verbessern, die Wasserversorgung zu sichern und zeitgemäße Lernbedingungen zu schaffen.

Für die Stiftung und ihre Unterstützer ist jedes Schulprojekt zugleich ein Signal: Schon vergleichsweise überschaubare Spenden können dazu beitragen, Kindern weltweit Zugang zu Bildung zu ermöglichen und damit langfristige Perspektiven zu schaffen.

Als regional verwurzelte Genossenschaftsbank fühlt sich die VR Bank RheinAhrEifel eG dem Gedanken Friedrich Wilhelm Raiffeisens verpflichtet: Hilfe zur Selbsthilfe. Dieser genossenschaftliche Grundsatz endet nicht an regionalen Grenzen. Gerade Bildung schafft langfristige Perspektiven – und genau darin sehen wir auch international einen wichtigen Beitrag, Verantwortung zu übernehmen und Menschen eine selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen.

Weitere Informationen zum Engagement der Stiftung und zu Möglichkeiten der Unterstützung gibt es unter

www.fly-and-help.de