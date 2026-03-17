Peter Zysik aus Neuwied wurde mit einem grandiosen Vertrauensbeweis seiner Kolleginnen und Kollegen in die achte (!) Legislaturperiode als Betriebsratsvorsitzender der GALERIA Bonn gewählt.

Zysik, der seit mehr als 40 Jahren Sozialdemokrat und Gewerkschafter ist, war ebenso als Spitze des Gesamtbetriebsrates in den letzten Jahren aktiv am Kampf um den Erhalt der Warenhausstandorte im gesamten Bundesgebiet engagiert.

Im Fokus seines Einsatzes leitet ihn die Maxime des ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck, immer „nah bei de Leut“ zu sein.

„Die Härte in den Auseinandersetzungen um die Verteidigung von Arbeitnehmerrechten nimmt leider immer mehr zu. Der marktradikale Kapitalismus hält auch Einzug in meine Firma, in der ich seit 44 Jahren als Arbeitnehmervertreter aktiv bin“, stellt Zysik fest.

Foto (privat): Peter Zysik (re.) im Gespräch mit dem früheren Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (li.)