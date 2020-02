„Lebe Balance“: Stadtteilbüro kooperiert mit AOK

Mitmach-Workshop an drei Terminen für innere Stärke

Menschen lernen von klein auf, rücksichtsvoll und respektvoll mit ihren Mitmenschen umzugehen. Was die meisten jedoch nie wirklich gelernt haben, ist ein achtsamer Umgang mit sich selbst. Viele stellen sehr hohe Anforderungen an sich und ihr Handeln. Das kann allerdings Stress auslösen. Damit es gar nicht so weit kommt, präsentiert das Stadtteilbüro in der südöstlichen Innenstadt ein besonderes Angebot: „Lebe Balance“. Dabei handelt es sich um einen Mitmach-Workshop, den die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland entwickelt hat. Sein Ziel: den Herausforderungen des Alltags mit Stärke begegnen zu können, das eigene Leben intensiver nach persönlichen Werten auszurichten und negative Gedankenmuster abzulegen.

Der „Lebe Balance“-Workshop für innere Stärke und Achtsamkeit wird kostenfrei angeboten und findet montags, 16., 23. und 30. März, jeweils von 18 bis 20 Uhr im Stadtteiltreff am Rheintalweg 14 statt. Referentin ist „Lebe Balance“-Trainerin Rita Inzenhofer. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum 6. März gebeten – und zwar im Stadtteilbüro, Telefon 02631 863 070, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de. Veranstalter ist das Quartiersmanagement der südöstlichen Innenstadt in Kooperation mit der mit der AOK Gesundheitskasse Rheinland-Pfalz/Saarland und der Gesundheitsförderung des Kreises Neuwied.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 06.02.2020