Karnevals-Party und Workshops im Jugendhaus Heimbach-Weis

Im Februar steht Närrisches auf dem Programm des Jugendhauses Heimbach-Weis an der Waldstraße 47a. Am Dienstag, 11. Februar, gibt es zwei Workshops. Von 17 bis 19 Uhr heißt es „Professionelles Schminken“ mit Visagistin Tanja Gutheil. Geschminkt wird mit Profi-Make up, das gluten- und mineralölfrei sowie vegan ist; von 17.30 bis 19 Uhr leitet Yvette Roba ein Hip-Hop-Tanztraining. Am Donnerstag, 13. Februar, steigt von 17 bis 19 Uhr die große Karnevalsparty für 8- bis 15-Jährige – professioneller Schmink- und ein HipHop-Workshop inklusive. Die Besucher können gern verkleidet kommen. Wer die richtigen Tipps und Tricks für sein Karnevalsgesicht erhalten möchte, der kann sich gleich vor Ort zum Schminkkurs anmelden. Egal ob Clown, Gespenst oder Prinzessin – Visagistin Tanja Gutheil zeigt, wie es geht. Es wird bunt, glitzernd, gruselig, tierisch oder einfach phantasievoll. Wer coole Moves lernen möchte, meldet sich zum Hip-Hop-Workshop mit Yvette Roba. Bei Discolicht und angesagter Musik steigt dann die große Party. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. Weitere Infos gibt es bei Tanja Buchmann vom städtischen Kinder und Jugendbüro, Telefon 02631 802 172, E-Mail tbuchmann@neuwied.de

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 06.02.2020