„Last Exit Blues“ am 26. September in der Mittelrheinhalle Andernach

Lahnstein. Das Lahnsteiner Bluesfestival geht am Samstag, 26. September 2026 in seine 46. Ausgabe – in diesem Jahr allerdings nicht in Lahnstein. Aufgrund der Schließung der Stadthalle Lahnstein muss das traditionsreiche Festival auf einen anderen Veranstaltungsort ausweichen und findet deshalb in der Mittelrheinhalle Andernach statt. Unter dem Motto „Last Exit Blues“ erwartet das Publikum dort ein abwechslungsreicher Abend mit regionalen, nationalen und internationalen Künstlern. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Seit 1982 hat sich das Lahnsteiner Bluesfestival einen festen Platz in der deutschen Musiklandschaft erspielt. Dabei zeichnet es sich vor allem durch seine musikalische Bandbreite aus: Traditioneller Blues trifft auf moderne Interpretationen, Soul, Rock und Americana. Immer wieder stehen dabei auch Künstler auf der Bühne, die abseits der großen Tourneen als echte Geheimtipps gelten. Das Publikum reist mittlerweile aus ganz Europa an.

Den Auftakt des diesjährigen Festivalabends übernimmt die Münchner Formation Muddy What?. Die mehrfach ausgezeichnete Band um die Geschwister Ina und Fabian Spang verbindet modernen Blues mit Rock, Folk und Americana. Kraftvolle Gitarren, mehrstimmiger Gesang und große Spielfreude prägen ihren Sound.

Mit Miu folgt eine außergewöhnliche Stimme der deutschen Musikszene. Die Hamburger Sängerin und ihre Band bewegen sich zwischen Soul, Blues und Pop und verbinden starke Melodien mit modernem Songwriting. Ihre Musik ist ebenso kraftvoll wie emotional und erzählt von Hoffnung, Sehnsucht und Stärke.

Für internationales Flair sorgen Thorbjørn Risager & The Black Tornado. Die dänische Blues- und Soulband gehört seit Jahren zur europäischen Spitzenklasse. Chicago Blues, Soul, Rhythm & Blues und Rock’n’Roll verschmelzen bei der Formation zu einem energiegeladenen Sound, getragen von Risagers markanter Stimme und einem druckvollen Bläsersatz.

Ebenfalls wieder mit dabei sind die Lahnsteiner Blues Allstars rund um Bandleader Daniel Stelter. Die eigens für das Festival zusammengestellte Projektband bringt hochkarätige Musikerinnen und Musiker gemeinsam auf die Bühne und verspricht eine besondere Mischung aus musikalischem Können und Jam-Session-Atmosphäre.

Traditionell gehört auch die Verleihung des Lahnsteiner Blues-Louis zum Festivalabend. In diesem Jahr geht die renommierte Auszeichnung an Dr. Jürgen Hardeck.

Das 46. Lahnsteiner Bluesfestival beginnt am 26. September um 19.00 Uhr, Einlass mit Abendkasse ist ab 18.00 Uhr. Veranstaltungsort ist die Mittelrheinhalle Andernach, Konrad-Adenauer-Allee 1. Tickets sind online unter www.ticket-regional.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich.

Bildunterzeilen:

Bild 1: Thorbjørn Risager and The Black Tornado (Foto: Christoffer Askman)