JATZZIMPACT spielen in der Neuwieder Stadthalle

Swing-Klassiker, Jazz-Standards und moderne Arrangements aus Pop, Funk und Latin: Beim ersten großen Konzertabend kommt gleich reichlich Schwung in Neuwieds neue Stadthalle „Deichherz“. Die Big Band JATZZIMPACT steht am Sonntag, 20. September, ab 17 Uhr auf der Bühne. Wer den Eröffnungsabend miterleben möchte, kann sich noch Restkarten sichern.

33 ambitionierte Musikerinnen und Musiker aus dem Westerwald, Koblenz und dem Rhein-Lahn-Kreis präsentieren anspruchsvolle Arrangements. Alle Instrumente der Big Band sind an diesem Abend auch solistisch zu erleben. Dabei bekommen neben der klassischen Besetzung mit Klarinette, Flöte, Sopran-Saxophon und Mallets auch einige eher unerwartete Klangfarben ihren Auftritt. Eine Sängerin und ein Sänger ergänzen das Ensemble. JATZZIMPACT gibt dem Publikum zudem Einblicke in ihre Arbeit: Exemplarisch erläutert die Big Band Spielweisen der Instrumente und macht hörbar, wie die einzelnen Stimmen im Zusammenspiel ihren charakteristischen Gesamtklang entwickeln.

Anlass für den Konzertabend ist die offizielle Eröffnung der neuen Stadthalle Deichherz. Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig wird die Halle zu Beginn offiziell eröffnen, bevor die Bühne ganz der Musik gehört. Für die Gäste bietet sich damit zugleich die Gelegenheit, das neue Deichherz erstmals bei einem großen Konzert zu erleben.

Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 20. September, um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. Restkarten sind zum Preis von 5 Euro bei der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, in den Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.ticket-regional.de erhältlich.