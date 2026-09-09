Oster, Reis, Rünz und Welling laden zu Gesprächen zwischen Güls und Winningen ein

Koblenz/Winningen. Zu einer besonderen Wanderung durch die Steillagen der Mosel lädt der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Oster gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Martin Reis und Philip Rünz sowie Staatssekretär Torsten Welling ein. Am Samstag, 19. September, führt die Tour durch die Weinberge zwischen Koblenz-Güls und Winningen – mitten in der Zeit der Weinlese.

Beginn ist um 15 Uhr am Weingut Spurzem in Koblenz-Güls (Am Zehnthof 12), wo die Teilnehmenden bei einem Glas Wein begrüßt werden und unter anderem über die aktuelle Weinlese ins Gespräch kommen. Anschließend führt die Wanderung durch die Weinhänge bis zum Flugplatz Koblenz-Winningen, wo um 16.30 Uhr ein Besuch der Polizeihubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz auf dem Programm steht. Die Staffel übernimmt als Luftunterstützungseinheit eine wichtige Funktion für die Polizeiarbeit im Land.

Von dort geht es weiter nach Winningen, wo die Wanderung gegen 18 Uhr ihren Abschluss findet. Die individuelle Abreise ist ab 19 Uhr möglich; eine Regionalbahn verbindet Winningen stündlich mit Güls.

„Die Moselregion lebt von ihren einzigartigen Steillagen, dem Wein und den Menschen, die diese Kulturlandschaft prägen – gerade im Herbst zeigt sie sich von ihrer schönsten Seite“, sagt Josef Oster. Ziel der Veranstaltung sei es, abseits des politischen Alltags ins Gespräch zu kommen – über die Anliegen der Region, die Herausforderungen des Weinbaus und die Themen, die die Menschen vor Ort bewegen.

Alle Wanderfreundinnen und -freunde sind herzlich eingeladen. Interessierte werden gebeten, sich möglichst vorab anzumelden – telefonisch unter 0261/91496636 oder per E-Mail an josef.oster@bundestag.de. Aber auch Kurzentschlossene sind willkommen. Festes Schuhwerk wird empfohlen.